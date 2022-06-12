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謝金燕體驗「蝦皮店到店」萬能店員！大喊：這比唱跳更累

▲6月11日蝦皮店到店現場辦起專屬「現金宴」，由活動大使謝金燕親自發紅包！（圖／品牌提供）
▲6月11日蝦皮店到店現場辦起專屬「現金宴」，由活動大使謝金燕親自發紅包！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-06-12 14:00:002022-06-12 15:00:05

蝦皮購物「618全民年中慶」盛大開跑，此次邀請到台灣「電音天后」謝金燕擔任活動大使，除了推出超洗腦廣告歌曲，謝金燕昨(6/11)日 更驚喜現身蝦皮店到店松菸旗艦店，體驗超級店員日常，不但要身兼多職、同時盤點、結帳、取貨，還要跟粉絲們一同跳舞合照，讓姐姐直呼：「全能店員真不好當，這累度簡直比唱歌跳舞還要累！」

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零經驗也超全能！謝金燕親臨「蝦皮店到店」化身超級店員，展現十足抗壓性與超親民個性

謝金燕在蝦皮店到店松菸旗艦店 ，首度體驗超級店員的日常，除了結帳取貨，連發傳單也親力親為，她不諱言直說：「零經驗的我首次體驗結帳、清點商品等工作，心情超級緊張！」

▲歡慶蝦皮購物「618全民年中慶」 蝦皮店到店祭全店88折、咖啡第2件5折超狂優惠！（圖／品牌提供）
▲歡慶蝦皮購物「618全民年中慶」 蝦皮店到店祭全店88折、咖啡第2件5折超狂優惠！（圖／品牌提供）
談到此次印象最深刻的環節，謝金燕分享：「我覺得最困難的是同時間處理很多事情，本來以為有空檔可以稍微休息一下，但隨時可能遇到客人要取貨、後面又有人要結帳的情形，要如何處變不驚、以快速又有效率的方式處理完成真的很重要！」活動尾聲姊姊也直接光明正大地「偷懶」，躲到角落開吃洋芋片、滑手機自拍，「今天才知道平時店員的辛苦，全能店員真不好當，我要向每個蝦皮店到店店員獻上respect！」

▲歡慶蝦皮購物「618全民年中慶」領免運券就有機會獲得6,180元現金紅包！（圖／品牌提供）
▲歡慶蝦皮購物「618全民年中慶」領免運券就有機會獲得6,180元現金紅包！（圖／品牌提供）
昨日蝦皮購物更現場辦起專屬「現金宴」， 由活動大使謝金燕親自發送紅包給10位幸運粉絲，除了送出大獎現金6,180元，姐姐也在拍照空檔化身舞蹈小老師，主動提出教現場粉絲和工作人員一起跳廣告裡的「蝦皮618蝦蝦舞」，姐姐也提議一起留下搞怪pose合影，有粉絲太害羞、動作不夠大，姐姐更直接親自示範深蹲劈腿pose，瞬間讓現場氣氛嗨到高點！謝金燕親民的舉動讓粉絲直呼：「姊姊台下反應超可愛」、「本人真的腿好長好漂亮」。

▲謝金燕親臨「蝦皮店到店」化身超級店員，展現超親民個性！（圖／品牌提供）
▲謝金燕親臨「蝦皮店到店」化身超級店員，展現超親民個性！（圖／品牌提供）
歡慶謝金燕擔任蝦皮購物「618全民年中慶」活動大使 店到店祭咖啡第2件5折等超狂優惠

「618全民年中慶」好康再加碼！即日起至6/18，於蝦皮購物下單購買蝦皮店到店電子票券商品，並至全台店到店門市完成核銷兌換，即有機會抽中台北君悅飯店3,000元即享券！此外，全台蝦皮店到店門市，即日起至6/30再祭出指定咖啡天天第二件5折、週六蝦拼日全店消費88折等眾多優惠，讓你618盡情撿便宜！

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