吳宗憲「防狗仔偷拍」有招數　吳姍儒一聽恍然大悟

節目《小明星大跟班》本集播出「當正義魔人遇上怕事佬！你們倆真的是朋友嗎？」其中夏乙薇透露有替好友出頭的經驗：「我們一群朋友其中有個女生是記者，很喜歡報她的消息，為了保護她，吃飯時我就看到好像有人在偷拍，就去跟那個人講，對方就跟我吵起來。」但這處理方式讓吳宗憲覺得很不妥當，認為藝人應該要與人為善，他則分享自己如何防狗仔偷拍：「以前狗仔有人是領我薪水，狗仔的車號、今天要去哪裡，我會第一個知道，所以我才不會被抓！」這話讓吳姍儒（Sandy）相當震驚：「我們家車子儀表板有貼一整排車號，我現在才知道那是狗仔的車號！」
大根爆料趙正平凶狠的螢幕形象其實都是假的：「趙哥住我家附近，我們聚會回去他說要載我回家，我們走去牽車時，他車子旁邊有兩團黑衣人在叫囂，趙哥就問我說『從這邊走回家要多久』？他竟然連車都不要，還叫我去牽車！」這讓趙正平急忙解釋是怕自己的長相會被誤會是來「參戰」：「我心裡是想說大根被打過，而且真的發生什麼事情，你年輕又跑得快。」此話一出，氣得大根直喊：「人家是得過且過，我是『打過且過』嗎？」
正義感十足的大根，被趙正平反控破壞好友姻緣：「有個朋友一直沒有結婚，就問我這邊有沒有人可以介紹？我們就約KTV，可是我這個人嘴比較笨，想說不知道講什麼會很乾，我就找大根來帶氣氛，但酒喝著喝著，男生就對女生有肢體接觸，大根就出來幫女生擋酒。」
大根也補充當時女生已經嚇得不知道該找誰求救，在場來賓則都對大根的仗義很讚賞，但趙正平繼續描述：「男生一直要送她回家，我想說這樣危險，大根就跳出來說我先送她上車，再上來繼續玩，但這一送10分鐘都沒上來，大根就回簡訊給我說他覺得那個司機長得也很危險，所以乾脆直接送那個女的回家，結果3天後他就跟那個女的在一起了。」反轉結局讓眾人傻眼。