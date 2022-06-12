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每週限3天燒肉優惠！大杯啤酒買1送1　6人以上美牛買2送2

▲Buckskin Yakiniku柏克金燒肉屋，6月週週推出不同品項快閃優惠，加入官方LINE好友，​每週限時3天內用大杯啤酒或美牛胸腹肉都能買一送一；金色三麥則是6/15以前，外帶經典大拼盤半價；6/30前提早訂位，內用也可享經典大拼盤半價優惠。（圖／翻攝自柏克金燒肉屋FB）
▲Buckskin Yakiniku柏克金燒肉屋，6月週週推出不同品項快閃優惠，加入官方LINE好友，​每週限時3天內用大杯啤酒或美牛胸腹肉都能買一送一；金色三麥則是6/15以前，外帶經典大拼盤半價；6/30前提早訂位，內用也可享經典大拼盤半價優惠。（圖／翻攝自柏克金燒肉屋FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-12 15:18:40

嚴選頂級澳洲和牛、美國特選級牛肉等多種新鮮食材，搭配在地鮮釀德式啤酒的Buckskin Yakiniku柏克金燒肉屋，6月週週推出不同品項快閃優惠，只要加入柏克金餐酒集團官方LINE好友，​每週限時3天，內用大杯啤酒、美牛胸腹肉都能買一送一；金色三麥則是6/15以前，外帶經典大拼盤只要半價（原價1,250元）；6/30前提早訂位，內用也可享經典大拼盤半價優惠。趕快一起來看看怎麼吃最划算。

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▲Buckskin Yakiniku柏克金燒肉屋，以現烤美食搭配在地鮮釀德式啤酒，很受饕客歡迎。（圖／翻攝自柏克金燒肉屋FB）
▲Buckskin Yakiniku柏克金燒肉屋，以現烤美食搭配在地鮮釀德式啤酒，很受饕客歡迎。（圖／翻攝自柏克金燒肉屋FB）
柏克金燒肉屋6月推出美食優惠犒賞粉絲，凡加入柏克金餐酒集團官方LINE好友，​每週限時3天，內用週週快閃優惠買一送一。6/13(一)～6/15(三)​大杯啤酒買一送一​；6/20(一)～6/22(三)各式調酒買一送一（限晚間供應）；6/27(一)～6/29(三)​美牛胸腹肉買一送一​。

而且最後一波「美牛胸腹肉買一送一」，同桌6人以下只可參加1次，但6人以上就可參加2次，等於燒肉大餐美牛胸腹肉買2送2超划算，快揪好友一起吃起來。

同樣也是派對聚餐首選、提供多款精釀啤酒的金色三麥，則在6/15以前，外帶經典大拼盤只要半價（原價1,250元）；6/30前提早訂位，內用也可享經典大拼盤半價優惠，包括德國豬腳、酥炸椒麻雞、德式香腸、及美式薯條，多款人氣招牌美食趁著優惠一次吃個夠。

▲金色三麥的經典大拼盤很受好評，6月推出半價優惠回饋消費者。（圖／翻攝自金色三麥官網）
▲金色三麥的經典大拼盤很受好評，6月推出半價優惠回饋消費者。（圖／翻攝自金色三麥官網）
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