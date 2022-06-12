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唐山9黑道群毆女客　嫌犯疑有「保護傘」改外地警局偵辦

▲河北唐山燒烤店發生男顧客群毆女子事件，掀起中國社會嘩然，昨（11）日深夜23點左右，當局宣布改由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。（圖／翻攝自微博）
▲河北唐山燒烤店發生男顧客群毆女子事件，掀起中國社會嘩然，昨（11）日深夜23點左右，當局宣布改由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-12 12:28:59

中國河北唐山燒烤店發生一起男顧客群毆女子事件，毆打畫面在網路上曝光後引發全中國轟動，儘管目前涉案人員已全部歸案，相關案件正進一步偵辦中，但網路輿論仍持續發酵，就連官媒也大肆報導，日前更傳出由於唐山警方的「不作為」導致當地黑道組織猖獗，該事件將改由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理，顯示當局也深知唐山警政系統問題嚴重。

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事件發生在中國河北省唐山市10日凌晨，一名醉酒男子在當地燒烤店疑似試圖搭訕、性騷擾女顧客遭拒，憤而拳腳相向，不僅夥同多人將女顧客拉出店外圍毆，甚至還猛踹其臉部、以酒瓶和鐵椅攻擊；事件見光後引發中國民眾熱議，社群平台至今仍有多條熱搜關鍵字以「唐山」開頭，民眾討論話題多半聚焦於性別暴力、唐山黑社會組織猖獗，甚至論及警政體系不彰、國家體制導致個人權益難以伸張等。

▲河北唐山10日凌晨發生的女子在燒烤店被毆傷事件，引發輿論撻伐。（圖／翻攝自微博）
▲河北唐山10日凌晨發生的女子在燒烤店被毆傷事件，引發輿論撻伐。（圖／翻攝自微博）
目前9名涉案人員已全部歸案，案件正在進一步偵辦中，通報稱受傷女子傷情穩定，然而隨著輿論釀成，昨（11）日深夜23點左右，河北省公安廳通告，這起唐山燒烤店的尋釁滋事、暴力毆打他人案件，將改由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。

中國媒體《時代周報》引述北京市才良律師事務所律師王令表示，「異地用警」代表的是對當地惡勢力及保護傘存在的高度懷疑。事實上，在燒烤店畫面曝光後，當地一名蛋糕店老闆便拍片「實名舉報」自己自去年起就經常被黑社會集團敲詐勒索、騷擾砸店，報警後警方竟稱「不構成犯罪無法立案」；另一名女子也同樣實名舉報「唐山黑社會團夥」，表示自己曾被關在黑屋內毆打辱罵、關狗籠囚禁，時間長達16個小時。

《時代周報》指出，「異地管轄」的主因在於，案件若實施本地偵查、起訴或者審判，將有影響案件處理公正性的決定性因素存在，而這一決定性因素會導致本地偵查、起訴或者審判機關的整體回避，所以才改用異地管轄以保證案件審理的公正性；這是中國自2018年以來的掃黑除惡專項鬥爭中，對於應付一些重大敏感案件或拖沓多年的案件採取的辦案方式，利用提高管轄單位權限、掛牌督導或直接異地用警來偵破案件。

北京才良律師事務所律師王令表示，異地用警可以避免一系列「保護傘」的發生，由於這些犯罪嫌疑人當中有些是帶有前科的，各界皆懷疑這些嫌疑人背後可能有當地「保護傘」的護航，以致過往前科皆輕鬆帶過，在當地更橫行無阻。

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