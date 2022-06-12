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出手便知有沒有！貓皇正眼不看一拳KO二哈　牠傻眼到模糊

▲日本一隻哈士奇被虎斑貓一拳K.O.，對方甚至沒有「正眼看牠」！（圖／推特帳號xxhama2）
▲日本一隻哈士奇被虎斑貓一拳K.O.，對方甚至沒有「正眼看牠」！（圖／推特帳號xxhama2）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 12:32:13

就說不要讓貓皇生氣了！日本福岡一名飼主家裡養了許多狗狗與貓咪毛小孩，即使狗狗體型比貓咪大上許多，但氣勢仍然不敵貓咪的強大！這天其中一隻哈士奇又惹得虎斑貓不高興， 下秒竟被「一拳擊敗」，而網友看了照片都忍不住笑說：「侮辱性太強了！」

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▲推主家裡有許多隻貓咪與狗狗，其中哈士奇「Sylvia（シルビア）」非常喜歡找虎斑貓「大吉（Daikichi）」玩耍。（圖／推特帳號xxhama2）
▲推主家裡有許多隻貓咪與狗狗，其中哈士奇「Sylvia（シルビア）」非常喜歡找虎斑貓「大吉（Daikichi）」玩耍。（圖／推特帳號xxhama2）
原來這隻10歲的棕色哈士奇「Sylvia（シルビア）」個性非常活潑，很喜歡找貓咪玩耍，尤其喜歡對家中虎斑貓「大吉（Daikichi）」獻上各種熱情，只是大吉通常不太領情，因此Sylvia總是被貓貓狠狠地出拳拒絕。這天Sylvia又找上大吉，殊不知已熟知對方動作的大吉，竟然展現超狂的本領，「正眼都不看」馬上側身出拳賞Sylvia一巴掌，而Sylvia瞬間被嚇到「臉變模糊」，與大吉開飛機耳又鄙視的表情形成強烈的對比！

▲這天Sylvia又想找大吉玩，不料卻被牠「正眼都不看」一拳K.O.！（圖／推特帳號xxhama2）
▲這天Sylvia又想找大吉玩，不料卻被牠「正眼都不看」一拳K.O.！（圖／推特帳號xxhama2）
▲大吉：朕沒有允許，給我滾！（圖／推特帳號xxhama2）
▲大吉：朕沒有允許，給我滾！（圖／推特帳號xxhama2）
▲平時大吉就會對Sylvia使出各種貓拳伺候。（圖／推特帳號xxhama2）
▲平時大吉就會對Sylvia使出各種貓拳伺候。（圖／推特帳號xxhama2）
▲一言不合就開打。（圖／推特帳號xxhama2）
▲一言不合就開打。（圖／推特帳號xxhama2）
▲只是Sylvia通常都是挨打的份。（圖／推特帳號xxhama2）
▲只是Sylvia通常都是挨打的份。（圖／推特帳號xxhama2）
▲原來人家大吉從小就勤練喵喵拳呢！（圖／推特帳號xxhama2）
▲原來人家大吉從小就勤練喵喵拳，才會如此快狠準呢！（圖／推特帳號xxhama2）
▲大吉：想跟朕單挑？下輩子吧！（圖／推特帳號xxhama2）
▲大吉：想跟朕單挑？下輩子吧！（圖／推特帳號xxhama2）
推主將照片分享在網路上，還表示大吉出拳可是「從小練到大」，因此才能夠這麼精準地K.O.哈士奇Sylvia。網友們看了之後都紛紛笑說：「一拳貓貓」、「傷害性特大侮辱性極強」、「平等的鄙視任何東西」、「貓貓高手真功夫」、「果然是喵皇大人（？！」、「彼此的表情都太好了」、「太酷了~（笑）」、「喵：輕而易舉」、「一秒K.O.」、「家裡階級很明顯了」。（編輯：陳珮瑜）


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