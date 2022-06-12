超前選戰？總統府猛打新北市防疫　國民黨團酸世界奇觀

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總召曾銘宗表示，恩恩案發生的時間序，社會大眾終於明白，恩恩爸爸打電話到1922求助，居然花了168分鐘才通知新北市衛生局，這段期間1922毫無作為、內幕重重、亟待釐清真相。曾銘宗多次提醒陳時中，1922延遲處理是有行政責任和刑事責任，但陳時中部長卻對外稱1922沒有公權力，還質疑立委明知故問，國民黨團呼籲陳時中，1922真的沒有執行公權力嗎？難道你的專業有問題嗎？陳時中如果不清楚法令，可以問問行政院羅秉成政委和法務部。
曾銘宗指出，1922絕對有公權力，《行政程序法》第2條第3項規定：「受託行使公權力之個人或團體，於委託範圍內，視為行政機關。」另外，《刑法》第10條第2項規定：「稱公務員者，受國家、地方自治團體所屬機關依法委託，從事與委託機關權限有關之公共事務者。」另外，《國家賠償法》第4條：「受委託行使公權力之團體，其執行職務之人於行使公權力時，視同委託機關之公務員。受委託行使公權力之個人，於執行職務行使公權力時亦同。」簡言之，1922受衛福部委託接聽疫情電話，溝通相關疫情事項，就是屬於公務員，陳時中部長請不要再對社會大眾亂唬弄下去。
因此，針對1922的重大疏失，國民黨團建議恩恩爸，依據《國家賠償法》第4條的規定內容，對1922的不作為，提出國家賠償申請，國民黨團願意全力協助恩恩爸，包括法律訴訟。曾銘宗表示，現在是立法院休會期間，9月開議之後，國民黨團會針對1922重大疏失及恩恩案毫無作為，會在立法院相關委員會成立調閱小組，還原事實和真相，還給恩恩爸爸一個交代。
曾銘宗指出，台灣染疫死亡速度「全球第2」，蔡政府過去一再宣稱防疫工作超前部署，事後證實，疫情擴散惡化後，要疫苗沒疫苗、要藥品沒藥品、要快篩沒快篩，原來超前部署只是大內宣，網友將超前部署視為笑話！曾銘宗表示，近期蔡政府動員黨政及網軍側翼猛打地方政府，儼然年底選戰已經開打，先行操作認知作戰，在疫情惡化階段，利用相關事件抹黑打壓地方政府，原來發現蔡政府所謂超前部署，真的有超前部署，只是超前部署在年底選戰，和抹黑地方政府的認知作戰，這個政府心中只有政治、只有選舉、沒有人民，可謂是「世界奇觀」。
曾銘宗表示，統計截至昨日，全國染疫死亡人數4008人，已經破4千，目前疫情處在高峰期，死亡人數一再創新高，中央政府理應協調地方政府一起做好防疫工作，才是百姓之福。沒想到蔡政府卻利用特定事件，刻意抹黑地方政府防疫作為，環顧全球，過去二年政府的防疫作為，均是中央政府、地方政府合作推動，沒有見到中央政府刻意打壓地方政府的現象，蔡政府為年底選舉刻意打壓新北市政府、地方政府，獨步全球，除了蔡政府，世界找不到第二個這樣的中央政府。
首席副書記長李德維指出，國民黨團一再強調，蔡政府不要把防疫作戰變成選戰，尤其中央政府的作為，不能甩鍋給地方政府，甚至陷地方政府於不義。李德維指出，新北市議員戴瑋姍昨日說，「恩恩受害的原因，119無法跳過衛生局來派車」，但更一步要問「為什麼119無法跳過衛生局派車？」其實理由很簡單，中央疫情指揮中心訂出的相關防疫規定和指引，地方政府必須依照中央疫情指揮中心的規定和指引做事，發生恩恩案之後，中央疫情指揮中心連夜修改相關規定，又把所有的責任推給地方政府承擔，李德維認為，這是全民沒有辦法接受的事情。
李德維表示，具有公權力的1922沒有相關的作為，國民黨團一定會協助恩恩爸爸做出相關求償訴訟的協助。國民黨團希望中央所有防疫作為，都必須與地方政府相互合作協調完成，而不是發生問題之後，卻把所有責任推給地方政府。李德維進一步表示，過去一周，桃園機場入境人數21,251人，昨天陳時中部長對外宣布從6月15日以後，入境檢疫從現行的「7+7」改為「3+4」，但書是一週入境人數超過25,000人作為基礎依據。
李德維質疑，現在的「7+7」一周有21,251人入境，實施「3+4」之後，入境人數勢必大幅增加，25,000人入境之後，誰來執行相關檢疫作業？桃園機場？還是航空公司？國民團呼籲衛福部，面對邊境開放及暑假即將到來，必須盡速做好相關規劃，真正做到超前佈署，而不是在辦公室裡想了一個25,000人的數字，就要地方執行，出事就推給地方政府，非常不公平。