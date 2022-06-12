空姐紀懿芹轉換跑道 創業成驅蛇器專利發明人

擁有亮麗外型的紀懿芹，輔仁大學畢業後在航空公司當空姐 5 年。 3 年多前轉換跑道投身超音波驅鳥應用領域，工作時頂著安全頭盔親自爬上爬下，持電鑽組裝機器是常事，與人人稱羨的空姐生涯迥然不同，但紀懿芹接受挑戰一步一腳印走來，如今不僅成了迪菲循飛航科技台灣區總經理，也是擁有驅蛇器專利發明人，開創屬於自己一片天。

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32 歲紀懿芹憶及當年轉職經歷，直說是「無心插柳柳成蔭」。她說，當決心轉業時，偶然在求職網站看到迪菲循飛航科技有職缺，迪菲循專業生產超音波驅鳥器，用於機場領域可有效減少鳥擊，對她來說，可謂隔行如隔山，但她因著之前在航空業當空姐背景，大膽前往應徵，並因志同道合加入團隊成為股東，意外從求職變成創業，改變自己人生軌道。

▲美美空姐紀懿芹轉換跑道，創業成驅蛇器專利發明人，開創自己一片天。（圖／業者提供）

紀懿芹說，驅鳥器研發與設計需要了解其他專業領域，但她初入迪菲循完全外行，感謝執行長姜自壯耐心教導，讓她快速成長，能順利與客戶洽商。此外，姜執行長還告訴她，工作主要場域大多在戶外有鳥類聚集地方，像是機場、變電所、農田、漁產養殖、宮廟、穀倉等，若能與團隊一起實地測試，更容易從實務中汲取經驗，她也一一參與，頂著頭盔爬上爬下組裝機器，不假他人之手，全力以赴接受挑戰。

因為過往的空服經驗，紀懿芹深知鳥擊的嚴重性，對飛航安全的威脅可大可小，最嚴重甚至會導致墜機。今年 4 月巴基斯坦航空一架 777 客機因為鳥擊造成擋風玻璃碎裂，緊急降落，幸好沒有人員傷亡。雖然不再當空服員，但創業項目有助於提升飛航安全，也讓紀懿芹覺得欣慰。

迪菲循相關產品可應用的範圍相當廣，例如 6 月初有兩條臭青母先後爬上台鐵彰化與追分之間的高架電車線，兩度造成電車線短路，列車因此延誤約 16 分鐘。而紀懿芹從先前在電力系統安全維護的實際經驗中，也開發出可以驅離蛇類的機器，並且取得專利，讓她在創業路上，再增加一個「發明人」身分。

事實上，近年來鳥獸類影響人類生活的事件頻傳，山羌、石虎衝到道路上的人車危害，鳥獸類造成的電力系統異常，動物攻擊登山客，鳥害禽蟎帶來的健康疑慮等等，迪菲循的超音波設備，可以更有效且和平的讓這些動物回到牠們該去的地方，以不傷害動物為原則的驅趕方式，很受到動保團體支持。

最讓紀懿芹開心的是，迪菲循超音波設備將走向國際市場，這是由於巴基斯坦空軍得知迪菲循有專利驅鳥器，主動洽詢，目前已經提供資料及報價，待國境開放後，即可前往進一步洽談敲定合作細節。