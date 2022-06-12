防疫在家不崩潰！「2神招」搞定老人小孩：不開電視也乖

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還可以挑選益智類遊戲、DIY玩具也能讓頑皮小孩專心。而近期在孩童網美界都火紅的歐美流體畫，是將壓克力顏料傾倒於畫布，隨著傾斜翻轉畫布創作出貌似波浪、岩層與光芒等美麗的花紋，不用任何藝術基礎、甚至不需畫筆，就能迸發獨特色彩創意。
靜態一點的可以試試療癒羊毛氈，可以依照難度等級選擇手作材料包，透過圖解說明書，學習塑形、鋪毛與針氈等技巧，完成萌萌鱷魚、厭世袋鼠、慵懶樹懶等可愛動物，完成的作品還可以為家裡的動物園玩具增加陣容。再大一點的青少年則有簡單木造遊戲存錢筒、投幣扭蛋機，以及磚塊建築模型等DIY實作可嘗試。暑假在家不用出門，Pinkoi就有超過十多款個親子DIY手作材料包可選購。
以為桌遊是小孩和年輕人專屬的玩意兒嗎？「惠生大藥局」加入經濟部工業局主辦、台灣設計研究院所推動的「新一代設計產學合作」，催生結合地方布袋戲文化、專為銀髮族設計的「掌中戲」桌遊即將量產。
由明志科技大學－工業設計系曾筠晴、楊湘婷、何沛晴同學所設計的「掌中戲」桌遊，巧妙結合傳統布偶戲文化及雲林特色，創造出具原創性的桌遊體驗，透過口語、肢體、記憶等的問題，搭配堆疊積木的方式，訓練長者空間感與抓取，活化腦力、增進儲備認知等能力，藉由提升銀髮族互動，防止失智失能發生的可能，從2至8人都可進行，約30至45分鐘的遊戲時間。
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