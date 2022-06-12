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防疫在家不崩潰！「2神招」搞定老人小孩：不開電視也乖

▲長時間居家防疫好崩潰，上班族們分身乏術，一會兒老闆找、一會兒小孩吵，準備DIY手作和桌遊2神招，不開電視也能一次搞定老人和小孩。（圖／移民署）
▲長時間居家防疫好崩潰，上班族們分身乏術，一會兒老闆找、一會兒小孩吵，準備DIY手作和桌遊2神招，不開電視也能一次搞定老人和小孩。（圖／移民署）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-12 15:45:392022-06-12 16:33:54

長時間居家防疫，小孩遠距上課、大人在家上班，和家中長輩全家人關在一屋子裡密集相處，說好聽點是多了增進感情的時間，但大部分的家庭幾乎都快要崩潰，尤其孩童學習不專心動不動搗亂，上班族們工作分身乏術，一會兒老闆找、一會兒小孩吵，老一輩們耳根無法清淨、偶爾還介入兩代戰爭。防疫在家不崩潰有神招，準備DIY手作和桌遊不開電視也能一次搞定老人和小孩。

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▲Cardinal卡通長盒拼圖18入套組，優惠價699元（原價1,599元）。（圖／翻攝蝦皮購物）
▲Cardinal卡通長盒拼圖18入套組。（圖／翻攝蝦皮購物）
▲宅家享樂必備組，滅鼠先峰兒童積木。（圖／蝦皮購物提供）
▲宅家享樂必備組，滅鼠先峰兒童積木。（圖／蝦皮購物提供）
長時間關在家，無法出門老是喊無聊，這時候想要搞定小孩，拿出DIY手作桌遊準沒錯。小小孩不可錯過最殺時間的拼圖精選！集結兒童界偶像的汪汪隊、迪士尼、冰雪奇緣等卡通，甚至還有動漫《海賊王》可選，無論親子同樂，或讓小孩自由發揮，大人都能樂得忙裡偷閒，在蝦皮購物上還有超殺優惠省荷包。

還可以挑選益智類遊戲、DIY玩具也能讓頑皮小孩專心。而近期在孩童網美界都火紅的歐美流體畫，是將壓克力顏料傾倒於畫布，隨著傾斜翻轉畫布創作出貌似波浪、岩層與光芒等美麗的花紋，不用任何藝術基礎、甚至不需畫筆，就能迸發獨特色彩創意。

靜態一點的可以試試療癒羊毛氈，可以依照難度等級選擇手作材料包，透過圖解說明書，學習塑形、鋪毛與針氈等技巧，完成萌萌鱷魚、厭世袋鼠、慵懶樹懶等可愛動物，完成的作品還可以為家裡的動物園玩具增加陣容。再大一點的青少年則有簡單木造遊戲存錢筒、投幣扭蛋機，以及磚塊建築模型等DIY實作可嘗試。暑假在家不用出門，Pinkoi就有超過十多款個親子DIY手作材料包可選購。

以為桌遊是小孩和年輕人專屬的玩意兒嗎？「惠生大藥局」加入經濟部工業局主辦、台灣設計研究院所推動的「新一代設計產學合作」，催生結合地方布袋戲文化、專為銀髮族設計的「掌中戲」桌遊即將量產。

▲專為銀髮族設計的「掌中戲」桌遊。（圖／惠生大藥局提供）
▲專為銀髮族設計的「掌中戲」桌遊。（圖／惠生大藥局提供）
由明志科技大學－工業設計系曾筠晴、楊湘婷、何沛晴同學所設計的「掌中戲」桌遊，巧妙結合傳統布偶戲文化及雲林特色，創造出具原創性的桌遊體驗，透過口語、肢體、記憶等的問題，搭配堆疊積木的方式，訓練長者空間感與抓取，活化腦力、增進儲備認知等能力，藉由提升銀髮族互動，防止失智失能發生的可能，從2至8人都可進行，約30至45分鐘的遊戲時間。

▲「掌中戲」桌遊，不只動腦，也讓長者藉由遊戲動手動腳。（圖／惠生大藥局提供）
▲「掌中戲」桌遊，不只動腦，也讓長者藉由遊戲動手動腳。（圖／惠生大藥局提供）
▲藉由長輩共同記憶設計而成的首款桌遊，吸引長者們遊玩。（圖／惠生大藥局提供）
▲藉由長輩共同記憶設計而成的首款桌遊，吸引長者們遊玩。（圖／惠生大藥局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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