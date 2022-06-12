年中購物回饋超驚喜！義享、團購網祭優惠抗漲

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，義享與館內超過10家餐飲品牌聯手推出買一送一超值優惠及銅板加價美食，限時限量優惠只到6月12日。夏季保養也有超強回饋，全台最大一站式美妝服務專門店2F iGlamour愛迷人專櫃也於即日起至6月26日推出滿2,100元現抵100元優惠。
486團購即日起至6月22日推出年中慶活動，祭出各式大小家電、生活雜貨、寢具用品優惠4折起，空氣清淨機、洗衣機最高現省超過1萬元，指定家電加碼好禮多選一、刷卡分期0利率和免運優惠；使用指定零卡分期消費達指定條件贈500元購物金，滿額再抽最高25萬元購物金。
486團購觀察後疫情時代消費趨勢，提升居家品質的防疫系、顏值系、多工型商品受到消費者青睞；梅雨季伴隨緊接而來的颱風旺季，也帶動防潮、除溼、防霉熱搜關鍵字一路飆升8倍。迎接暑假到來，涼夏風扇及小物銷量攀升，趁年終慶採買最划算。
受到疫情影響，搭載消毒抑菌功能的大小家電全面熱銷。像是LG最新上市「風格機」，不僅是空氣清淨機更結合極靜音風扇；大坪數空間適用的GPLUS雙側過濾超淨化空氣清淨機下殺5折；防蚊空氣清淨機下殺6折，多款循環扇空淨機種優惠57折起。
梅雨季接著迎接颱風旺季，除溼、防水、除霉商品需求旺盛。486團購獨家LG第五代UV消毒版變頻除濕機祭出年中慶凍漲優惠，現省1500元，還可申請政府補助1200元貨物稅減免。MIT專利獨家技術防霉吊卡推出買大送小、神奇除霉膏優惠52折、防霉噴劑和防水噴霧優惠76折起；超過20款防霉浴簾特價只要359元。