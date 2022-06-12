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年中購物回饋超驚喜！義享、團購網祭優惠抗漲

▲ 義享「年中購物慶」以比照週年慶的超高規格打造年中消費盛事。（圖／義享時尚廣場提供）
▲ 義享「年中購物慶」以比照週年慶的超高規格打造年中消費盛事。（圖／義享時尚廣場提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-06-12 14:29:18

結束端午連假緊接著百貨年中慶正式開跑。高雄義享時尚廣場即日起至7月3日「年中購物慶」以比照週年慶的超高規格打造年中消費盛事，規劃滿千送百、換季折扣5折起等。486團購即日起至6月22日推出各式大小家電、生活雜貨、寢具用品優惠4折起，也祭出獨家機種抗漲現折、好禮多選一等驚喜回饋。

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▲週週還有SKERCHERS與義享時尚廣場的獨家聯名卡友禮。（圖／義享時尚廣場提供）
▲週週還有SKERCHERS與義享時尚廣場的獨家聯名卡友禮。（圖／義享時尚廣場提供）
高雄義享時尚廣場6月9日至7月3日祭出「年中購物慶」的全館促銷檔期，不僅聯合全館各品牌齊力推出換季折扣5折起的誘人折扣，還有會員獨享首18日全館指定專櫃滿3,000送300、精品/大家電/3C滿10,000送600的超殺電子商品券回饋。週週還有SKERCHERS與義享時尚廣場的獨家聯名卡友禮，一連串的商品折扣及禮券回饋，一次滿足消費者的購物欲望。

此外，義享與館內超過10家餐飲品牌聯手推出買一送一超值優惠及銅板加價美食，限時限量優惠只到6月12日。夏季保養也有超強回饋，全台最大一站式美妝服務專門店2F iGlamour愛迷人專櫃也於即日起至6月26日推出滿2,100元現抵100元優惠。

▲486團購推出年中慶活動，祭出各式大小家電、生活雜貨、寢具用品優惠4折起等好康。（圖／486團購提供）
▲486團購推出年中慶活動，祭出各式大小家電、生活雜貨、寢具用品優惠4折起等好康。（圖／486團購提供）
486團購即日起至6月22日推出年中慶活動，祭出各式大小家電、生活雜貨、寢具用品優惠4折起，空氣清淨機、洗衣機最高現省超過1萬元，指定家電加碼好禮多選一、刷卡分期0利率和免運優惠；使用指定零卡分期消費達指定條件贈500元購物金，滿額再抽最高25萬元購物金。

486團購觀察後疫情時代消費趨勢，提升居家品質的防疫系、顏值系、多工型商品受到消費者青睞；梅雨季伴隨緊接而來的颱風旺季，也帶動防潮、除溼、防霉熱搜關鍵字一路飆升8倍。迎接暑假到來，涼夏風扇及小物銷量攀升，趁年終慶採買最划算。

受到疫情影響，搭載消毒抑菌功能的大小家電全面熱銷。像是LG最新上市「風格機」，不僅是空氣清淨機更結合極靜音風扇；大坪數空間適用的GPLUS雙側過濾超淨化空氣清淨機下殺5折；防蚊空氣清淨機下殺6折，多款循環扇空淨機種優惠57折起。

梅雨季接著迎接颱風旺季，除溼、防水、除霉商品需求旺盛。486團購獨家LG第五代UV消毒版變頻除濕機祭出年中慶凍漲優惠，現省1500元，還可申請政府補助1200元貨物稅減免。MIT專利獨家技術防霉吊卡推出買大送小、神奇除霉膏優惠52折、防霉噴劑和防水噴霧優惠76折起；超過20款防霉浴簾特價只要359元。

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