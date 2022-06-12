死亡+163！74人沒打過疫苗 中重症累計「破萬例」
中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增50,657例COVID-19確定病例，分別為50,643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡；中重症部分，新增中症279例、147例重症。
指揮中心指出，今日新增163例本土病例死亡個案，為91例男性、72例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、151例具慢性病史、110例未接種3劑 COVID-19疫苗，其中74例沒接種過任何一季劑疫苗；確診日介於今(2022)年5月3日至6月9日，死亡日期介於5月25日至6月9日。
發言人莊人祥指出，今日新增死亡個案中最年輕者為30多歲男性，曾接種三劑疫苗，有脂肪肝病史。
中重症部分，新增中症279例、147例重症，截至目前為止，今年中重症累計10,064名、3318例死亡，輕症無症狀比占全部99.64%。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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