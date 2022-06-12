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死亡+163！74人沒打過疫苗　中重症累計「破萬例」

▲中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增50,657例COVID-19確定病例，分別為50,643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增50,657例COVID-19確定病例，分別為50,643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 14:26:162022-06-12 14:29:12

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增50,657例COVID-19確定病例，分別為50,643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡；中重症部分，新增中症279例、147例重症。

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▲12日死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）
▲12日死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）
指揮中心指出，今日新增163例本土病例死亡個案，為91例男性、72例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、151例具慢性病史、110例未接種3劑 COVID-19疫苗，其中74例沒接種過任何一季劑疫苗；確診日介於今(2022)年5月3日至6月9日，死亡日期介於5月25日至6月9日。

發言人莊人祥指出，今日新增死亡個案中最年輕者為30多歲男性，曾接種三劑疫苗，有脂肪肝病史。

中重症部分，新增中症279例、147例重症，截至目前為止，今年中重症累計10,064名、3318例死亡，輕症無症狀比占全部99.64%。（編輯：孫唯容）

▲（圖／指揮中心提供）
▲截至目前為止，今年中重症累計10,064名、3318例死亡。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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