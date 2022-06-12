寶寶大哭！一放貓咪身上就安靜 網驚：這個保母太強大
想必許多爸媽都想聘請這位毛保母了！熟知貓咪的人都知道，在貓咪身上有一種傳說，牠們對於新生兒總是特別有包容及耐心。國外一名飼主這天就將一名嚎啕大哭的嬰兒輕輕放在貓咪身上，沒想到接下來的反應讓大家都傻眼了！
這名Reddit網友@reallyumt本身是一名貓奴，偶爾會在平台上曬一下自家貓咪的生活日常。這天原PO分享了一段影片，只見一名嬰兒正在哇哇大哭、哭得聲嘶力竭，而一旁有一隻貓咪正淡定地趴在沙發上，彷彿面對小孩的哭鬧聲早就習以為常。這時小嬰兒被輕輕地放在沙發上，頭枕著貓咪的背，而令人驚訝地是，不僅貓咪沒有拒絕，小嬰兒下一秒竟然馬上停止哭泣，沒多久就進入睡眠狀態，讓原PO忍不住寫下：「我的貓能讓嬰兒睡覺，有爸媽想要聘請牠當保母的嗎？」
這段影片讓許多網友都嘖嘖稱奇地表示：「這保母太強大了」、「拜託來我家，我很需要」、「薪水要付幾個罐罐？」、「成年失眠症患者也可以這樣嗎？」、「貓咪真的會讓人感到療癒及放鬆，嬰兒也不例外」，另外有網友擔心這樣是否會讓貓咪不舒服？原PO則表示這是貓咪與嬰兒日常的互動方式，貓咪平時都很溫柔，如果覺得不舒服牠就會立刻走開，請大家不用擔心，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）