剛到職被加「20個群組」！她被訊息轟到快瘋：靠這招秒解

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這名網友痛苦的說，這樣的狀況讓她上班打開LINE就很痛苦，「雖然已經把新訊息的通知關掉了，但訊息一直湧入還是覺得很煩躁，而有些訊息又需要即刻看，不馬上看又會累積不知道幾十則，還可能漏了工作，覺得這種溝通方式好沒效率，根本無法專注上班。」「無法適應這麼大量訊息，是不是應該換份工作會比較好？我是不是該快點逃了？」
有職場前輩建議，大量群組轟炸真的壓力很大，又怕不看會被洗版，專案型的群組若不即時參與討論又怕跟不上進度，建議可以將各群組進行以緩急程度進行分類，哪些應該要馬上回覆或接收訊息，哪些可以下班前看過即可，應該可以減少一些接收訊息上的壓力。
鍾文雄建議，公司用LINE群組溝通工作無可厚非，但如果真的太多訊息轟炸，對於上班族來說已經是干擾，「職場前輩分析的很對，建議應該把群組分類，並且定期看過重要的訊息即可，一般公司的公告，可以累積一段時間再來看，一來減少被訊息影響，二來比較統一回覆，不會有錯框的問題。」
鍾文雄建議上班族，應該建立一個良好習慣，就是參加臨時組建的工作群組時，「只要工作任務結束，就立即主動退出群組！」這點千萬不要不好意思，如此一來可以建立一個原則性，讓你的工作夥伴知道你是公事公辦的人，也可以讓溝通更順暢，另一方面定期檢視自己有沒有多餘的群組可以砍掉，也減少干擾上身。
另外，鍾文雄特別提醒，勞動部曾經多次解釋，下班期間或週末時段，如果主管仍然透過LINE交代工作，應該被視同加班，如果勞工能舉證，公司必須給付加班費，因此也建議資方，上下班時間工作掉度要分明，不要以為在群組發言就不算指定工作，以免引發勞資糾紛。