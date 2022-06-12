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剛到職被加「20個群組」！她被訊息轟到快瘋：靠這招秒解

▲上班族剛到職就被要求加入20個LINE群組，讓她每天覺得自己快被訊息轟炸到瘋掉。專家建議最好養成砍掉不必要工作群組的習慣，建立自己做事的原則。（圖／NOWnews資料照片。記者張嘉哲攝）
▲上班族剛到職就被要求加入20個LINE群組，讓她每天覺得自己快被訊息轟炸到瘋掉。專家建議最好養成砍掉不必要工作群組的習慣，建立自己做事的原則。（圖／NOWnews資料照片。記者張嘉哲攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-12 15:15:04

LINE通訊已經是日常生活之一，很多公司都用LINE群組來傳遞消息，有時候沒有馬上回覆主管詢問，還可能被懷疑是不是在偷懶！但有上班族到104職涯診所貼文抱怨，原來她剛換了新工作擔任行政助理，但進公司第一天就被加入各種群組，「少說快20個」，從此之後不分上班還是休假時段，不斷被訊息瘋狂轟炸，有時候一上午就破百則，光是看完群組內聯絡大小事情就花了多數的時間，工作根本做不完！對此，104人力銀行人資長鍾文雄建議，如果很多群組同值性高，訊息大多會重疊，建議留下重要的一個群組即可，其他可以關靜音，上班期間不用隨時盯著，設定好時間定期檢查舊好；另外也提醒勞資雙方，如果在下班時間或週末主管還在透過LINE交代事情，其實已經算是加班，上班族可以主張公司給付加班費。

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這名網友表示，加入的這些群組有整個公司、部門的各大群組，也有單位裡面的小群組，有時候訊息一半以上都跟她的工作容無關，而且同一個訊息會重複發到不同群組裡面，光看就覺得很累。後來她主動鼓起勇氣問主管「每則訊息都需要看嗎？」結果主管竟然直接回她「每一則都要看」，讓她感覺心好累。

這名網友痛苦的說，這樣的狀況讓她上班打開LINE就很痛苦，「雖然已經把新訊息的通知關掉了，但訊息一直湧入還是覺得很煩躁，而有些訊息又需要即刻看，不馬上看又會累積不知道幾十則，還可能漏了工作，覺得這種溝通方式好沒效率，根本無法專注上班。」「無法適應這麼大量訊息，是不是應該換份工作會比較好？我是不是該快點逃了？」

有職場前輩建議，大量群組轟炸真的壓力很大，又怕不看會被洗版，專案型的群組若不即時參與討論又怕跟不上進度，建議可以將各群組進行以緩急程度進行分類，哪些應該要馬上回覆或接收訊息，哪些可以下班前看過即可，應該可以減少一些接收訊息上的壓力。

鍾文雄建議，公司用LINE群組溝通工作無可厚非，但如果真的太多訊息轟炸，對於上班族來說已經是干擾，「職場前輩分析的很對，建議應該把群組分類，並且定期看過重要的訊息即可，一般公司的公告，可以累積一段時間再來看，一來減少被訊息影響，二來比較統一回覆，不會有錯框的問題。」

鍾文雄建議上班族，應該建立一個良好習慣，就是參加臨時組建的工作群組時，「只要工作任務結束，就立即主動退出群組！」這點千萬不要不好意思，如此一來可以建立一個原則性，讓你的工作夥伴知道你是公事公辦的人，也可以讓溝通更順暢，另一方面定期檢視自己有沒有多餘的群組可以砍掉，也減少干擾上身。

另外，鍾文雄特別提醒，勞動部曾經多次解釋，下班期間或週末時段，如果主管仍然透過LINE交代工作，應該被視同加班，如果勞工能舉證，公司必須給付加班費，因此也建議資方，上下班時間工作掉度要分明，不要以為在群組發言就不算指定工作，以免引發勞資糾紛。

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