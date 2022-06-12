易喘、腦霧！長新冠怎解？中醫師授3大湯藥方　

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陳潮宗解釋，新冠肺炎確診者，部份人會留下後遺症，又稱長新冠，指的是曾經或可能確診新冠病毒3個月後，症狀持續2個月以上，且症狀無法用其他的診斷來解釋的現象，據估計，目前長新冠影響全球超過1億人。
陳潮宗說明，確診後快篩陰性不代表就是恢復健康，「真正的問題才開始」，這僅能證明個人病毒濃度已經下降到不會傳染給他人，但對自己身體的傷害，仍可能持續留下併發症及後遺症，併發症包含咽喉痛、一說話就咳嗽不止，及後遺症如有腦霧、心悸等狀態。
陳潮宗分享，快篩陰性後已經無須再服用清冠一號退燒、解肌肉痛，民眾可以使用「清熱解毒方」繼續殺病毒，讓病毒在體內的濃度快速降到最低，減少後遺症產生。
陳潮宗指出，清熱解毒方中用的藥物如金銀花、倒地蜈蚣、黃連、黃柏，都是用來殺病毒、降低削弱病毒毒性的最佳藥物，對於留下的併發症，最常見的就是咳嗽、喉嚨癢、一說話就咳個不停，是因為病毒從呼吸道侵入，對黏膜組織傷害最大，需要一段時間的新陳代謝才會痊癒，可以用中藥連翹、甘草、菊花、蒲公英、黃芩，這五味藥仍然有很強抗病毒的作用，在臨床上都有非常強的實證證明。
許多民眾在確診後皆稱走路易喘，陳潮宗提到，近年來「聖肺愈喘湯」多用於治療氣喘方面疾病，但實際上不管是否為氣喘病症，只要是肺功能衰退、走路容易氣喘吁吁者、或過敏性呼吸道疾病，運用聖肺愈喘湯治療都能有實際上之療效。
聖肺愈喘湯是由人參、白朮、陳皮、麻黃、桂枝、柴胡、黃芩、荊芥、防風、甘草、生薑、桑枝、大棗等13味藥組成，方中人蔘鬚、白朮、甘草、紅棗、陳皮有有培元固本、理氣養肺、補腎氣、開胸利膈的作用；麻黃、柴胡、桂枝、荊芥、防風、生薑、桑枝、黃芩則可宣肺平喘、清熱化痰，全方可達到養陰補氣及解除風鬱的效果，另外在臨床實驗上也證實其具有降低呼吸道阻力的功能，可幫助呼吸順暢，同時也可藉由降低發炎細胞激素，並提升抗發炎細胞激素來達到降低肺臟發炎的效果。
陳潮宗分享，近期他將此方應用在有新冠肺炎後肺纖維化、肺功能減退、呼吸不順暢的長新冠患者身上，也都取得穩定且不錯的療效，在判斷是否有需要使用聖肺愈喘湯上，正常血氧濃度100%至97%才屬正常，而當罹患新冠肺炎者，當時其血氧濃度就可能降低至95%以下，或感染後致使呼吸感到困難、感到胸悶；又或者也走路只可以約五分鐘、或者爬2至3層樓梯，看看和平時呼吸調節有很大差異，若發現有很喘或是吸不到氣…等狀況時，就表示肺功能受損，就可以考慮進一步尋求中醫師的協助，判斷是否可使用聖肺愈喘湯，治療肺功能受損。
另也有部分民眾會出現「腦霧」等後遺症，陳潮宗解釋，「腦霧」即是認知能力出現問題，是一種偶發性的認知功能障礙，常見症狀包括健忘、思考能力變慢、注意力不集中、精神不振、想法模糊、感覺不確定、失語、失眠等。而中醫通過針灸及內服中藥可有助清除腦霧。
在針灸方面，陳潮宗透露，位於頭部的百會、四神聰、印堂，神庭等穴位，本來就是用來治療腦退化、腦部疾病的要穴，有醒腦開竅、升揚清氣、促進腦髓、氣血運行的確切療效，對任何原因引起的腦霧，都有良好效果。
在內服中藥方面，陳潮宗進一步指出，根據研究及臨床經驗顯示，可用熟地黃、白芍、麥門冬、知母、五味子、龍骨、牡蠣、黨參、石菖蒲、遠志等中藥調配而成的「益氣聰明湯」，方中熟地、白芍、麥門冬、黨蔘可補氣益血、潤燥滋陰，幫助腦神經、腦微血管修復；五味子、牡蠣、桔梗、知母可清熱涼血、滋陰除煩；龍骨、遠志、石菖蒲可幫助腦霧患者開竅醒神、安神益智，全方對於改善記憶力減退具有相當功效，能協助恢復個體原有認知功能。
除了針灸、內服中藥並用外，陳潮宗提醒，「腦霧」後遺症患者，平時應多鍛練身體，增加腦部的血流量，促進大腦的自我修復能力；並重視心理紓壓，讓生活壓力與情緒適當發洩，來維持身心靈均衡與健康。在日常中，飲食不當、精神壓力、睡眠不足都是造成腦部功能失調的重要因素，因此必須避免，以期能盡速脫離腦霧後遺症所帶來的困擾，恢復身體正常功能。
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