楊丞琳「浴火重生」的感情理論／別妄想改變渣男

楊丞琳和李榮浩婚後聚少離多，工作分隔兩岸，加上疫情影響，甚至近1年小倆口沒見面，也成了好事者拿來猜測兩人婚變的一句。其實細看他們的群網站，互動不需要高調，卻都是細緻的濃密愛意。楊丞琳還曾在臉書曝光丈夫李榮浩向她求婚的影片，甜蜜表示：「雖然不是一個會主動透露私生活的人，但還是希望能把這個喜悅分享給大家。」





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楊丞琳和李榮浩交往4年，結婚3年，近年來因新冠肺炎影響，夫妻倆無法長見到面，但雙方感情未受絲毫影響，依舊會在社群網站向對方喊話告白，讓網友都能感受到他們宛如初戀的新婚生活，也直呼楊丞琳真的是「找到幸福」了。找到幸福之前，楊丞琳的感情路並不平順，就和大多數女孩一樣，她也歷經沒被善待的關係，最後才摸索出一套自己的感情觀，也慢慢釐清自己想找的到底是一個怎樣的對象。





▲▲楊丞琳曬出與李榮浩的合照放閃。（圖／翻攝楊丞琳IG）

「有時候，我們要承認自己就是看走眼了，然後不要再牽扯下去。」





楊丞琳曾曾接受時尚雜誌《Vogue》訪談時，透露過去經常「憑感覺」去談戀愛，哪怕深層的潛意識老早就浮現「對方不是好人」的念頭，她還是義無反顧、硬要去試，直到被傷害才徹底清醒：在渣男面前，不要妄想去改變對方，沒有一個人可以成為那個「特別的人」。





她笑說：「我也曾經會有看走眼的時候，即便一開始知道，多少也還是會被那種愛戀給蒙蔽。事後雖然懊悔，我仍舊會放手，不會玩歹戲拖棚那套。因為不好的戀愛，就不要多逗留。





許多人談戀愛都喜歡「看感覺」，然而感覺卻是最虛無縹緲的，畢竟如果你沒有好好了解自己，你口中所謂的「感覺」，基本上都是中毒的，你喜歡上的對象，也不見得會是適合你的。





要判斷一段關係健不健康，大原則就是「互相」，如果對方明知道你的底線，仍舊硬要去踩，一次還好，數次下來，你心裡就要清楚，其實自己在他心中的排序並不如預期的那麼重要。（反之亦然，如果對方告訴你他不喜歡什麼，你還是置若罔聞，那麼你確實也能問問自己：你真的愛他嗎？）





「好的愛情，是能夠讓妳放鬆做自己。」





楊丞琳在這邊講的「做自己」定義並非任性，而是當你與對方交流時，你可以不用害怕說出真心話，可以坦率表明自己的性格，訴說自己的不安全感、不開心，讓對方能夠更清楚地了解你，知道怎麼樣跟你相處。





很多女人由於太愛，會擔心失去而選擇大度，但楊丞琳偏不，「如果不能夠真正的做自己，那不管是愛情，或者是人生，有什麼意義呢？」





「因為任何原因隱藏自己，終究都只是一時的，會讓人失去平衡點。」楊丞琳鼓勵女孩在戀愛時，不開心就是要說出來，你才能夠辨識對方是不是真的愛妳，畢竟真心想跟妳走下去的男人，即便立場不同，也能夠好好聽妳把話說完，並找出解決方式，不會擺爛不管。





▲楊丞琳的感情觀是「做自己」，李榮浩完全符合她的擇偶標準。（圖／取自楊丞琳IG）

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