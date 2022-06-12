小禎染疫遇月事「李進良暖當診斷者」 欣慰女兒親自照料
37歲藝人小禎（胡盈禎）10日自爆確診，症狀是嗜睡和沒胃口，不過補完眠後不僅膚況變佳，整個人也瘦了一圈，今（12）日是她解隔第二天，特別現身夢多主辦的「夢想盃Dream Cup」健美大賽替好友站台，透露愛女Emma已經確診過，且前夫李進良也有特地傳訊息關心。
小禎日前染疫伴隨生理期，坦言過程相當痛苦：「前3天喉嚨超痛，吃不下沒胃口，今天體力還沒完全恢復，還是會累，也有服用清冠一號。」她今天露臉雖然仍帶著口罩，不過氣色看起來頗佳，身體復原良好，表示全家只剩爸爸胡瓜沒有確診。
小禎2007年與整形外科醫生李進良在美國登記結婚，中間一度分居， 2019就證實2人已協議離婚，隔年正式結束夫妻關係，而前陣子女兒Emma染疫，李進良還有親自關心，小禎誇讚對方是一個很好的診斷者：「什麼時候要吃什麼藥，他都會送來，還滿好的。」也透露李進良會請Emma去買水果，不過女兒都會自己吃掉：「她自己洗完都會坐在我旁邊吃掉，然後再告訴我吃完了。」讓小禎又氣又覺得好笑，但也欣慰表示至少Emma還願意照顧自己。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。