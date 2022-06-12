陳時中確診！「老菸槍」恐導致重症風險提高？專家這麼說
中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今（12）日驚傳確診新冠肺炎，目前已在居家隔離中。陳時中今年已68歲，屬於中高齡高風險族群，加上有吸菸的習慣，菸齡超過50年，又自曝曾經裝過心臟支架，讓他的健康狀況令人關注。馬偕兒童醫院醫務部主任、台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌指出，陳部長雖然是老菸槍，但目前流行的omicron病毒，絕大多數影響都以上呼吸道為主，直接影響到肺部機率較小，加上疫苗有打滿3劑，只要控制好感染，部長的健康應該不會有太大的風險。
邱南昌指出，如果肺部已經因為長期吸菸影響到功能，引發病毒感染就很有可能會演變成比較嚴重的症狀。不過國內目前疫苗普及率高，從統計數據來看，超過99％的確診者只要打滿疫苗都屬於輕症，加上omicron病毒影響以上呼吸道為主，直接導致肺部感染的情況少見，部長罹患重症風險低，
民眾其實不用過度擔心。
邱南昌還是提醒民眾，長期吸菸確實會影響到肺部功能，是很不好的習慣，為了降低風險，還是應該早點戒菸比較好。
台大兒童醫院院長黃立民也說，陳時中部長戒菸的時間不長，肺部功能還沒有徹底恢復，確實有重症的風險，加上有年齡較大又有心血管疾病，除了應該要馬上服用Paxlovid口服藥，也必須特別注意身體狀況，追蹤是否有重症的前兆出現。