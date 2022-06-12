蒲亭不孤單！金正恩發賀電挺俄 稱侵烏「捍衛國家尊嚴」
俄羅斯總統蒲亭出兵烏克蘭至今受到國際社會嚴厲制裁，然而這位克里姆林宮領導人不僅自詡為俄羅斯「現代化的沙皇」彼得大帝，就連北韓領導人金正恩也在國慶日「俄羅斯日」公開發賀電讚賞俄羅斯人民果敢戰勝衛護國家尊嚴、實現正義，更稱「北韓人民完全支持與聲援」，有意擴大兩國關係。
6月12日「俄羅斯日」是俄羅斯的國慶日及公共假日，根據北韓官媒《朝中社》報導，北韓領導人金正恩透過國家通訊社公開向蒲亭發送祝賀消息，賀電提到在蒲亭卓越的領導下，俄羅斯得以伸張守護國家尊嚴的正義、實現守護主權和發展權的偉業，「儘管因此迎來各種挑戰與難關，俄羅斯人民卻勇敢地一一擊破，我韓人民給予全力支持與聲援。」
金正恩這段賀電中提到，北韓與俄羅斯關係悠久，而因應新時代來臨，兩國應全面發展友好關係，賀電內文被視為金正恩對於俄羅斯侵略烏克蘭的「特殊軍事行動」給予高度支持，強調全面擴大朝俄友好關係是北韓政府的堅定立場。
上一次金正恩與蒲亭會晤是在2019年4月，兩人於海參崴面談有意領導北韓與俄羅斯走向合作、親善的全新局面，而在國際社會與全球安全局面，金正恩則有意拉緊兩國戰略合作關係。
南韓官媒《韓聯社》分析指出，由於國際社會自從今年2月底莫斯科單方面發動烏克蘭戰爭後，紛紛實施全面性制裁，有意在經濟、外交方面孤立俄羅斯，此時北韓以發送賀電的方式表達對俄羅斯的支持，再次凸顯兩國之間的合作關係。