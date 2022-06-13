鼓勵青年從農！農委會祭獎學金「每學年最高3萬元」

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農委會表示，自106學年度起推動獎勵高中生從農方案，鼓勵學生於寒暑假或週末進行農業職涯探索，提升從農即戰力，凡符合資格條件的學生，完成20天以上的職涯探索，由農委會提供每學期農業職涯探索獎勵金1萬元、成績達前50%的優秀學生，每學期額外提供獎學金5000元，最高每學年可領取到3萬元，並為保障學生在外安全，農委會也提供200萬元意外險與20萬元傷害醫療保險。
農委會進一步指出，該方案初期由農場經營科開始辦理，已逐年增加農業機械科、園藝科、畜產保健科、水產養殖科及海洋漁業相關科別等，已有14個科別的學生納入輔導對象；截至110年已有1810名學生完成農業職涯探索，並累計1151位農場或農業經營場域的農業經營者，協助指導並強化學生各項農業實務經驗。
農委會補充說明，為鼓勵優秀人才投入農業，將持續營造從農好環境，而參加獎勵高中生從農方案的學生，除在學期間可領取職涯探索獎勵金或獎學金外，未來在申請農業公費專班時，得予以加分提高錄取機會，並且農業相關科系學生畢業後，能順利串接農委會相關青年農民輔導措施，如最高2年36萬或72萬元的青年農民農業經營準備金。
農委會期盼，對農業有興趣的國中畢業生，選填高中入學志願時，優先選擇參與方案的35所高中相關農業科別就讀，成為農業生力軍。