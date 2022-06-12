高雄今增7238降幅逾6000例　陳其邁：應是假日效應

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衛生局簡任技正潘炤穎也公布的確診數，今天中央公布高雄新增7250例，扣除重複通報、改判12例，今天新增7238例。全國盛行率目前是12.12%，高雄當前盛行率來到10.67%，分析高雄今天確診者年齡，50至64歲最高，達20.6%，其次是40至49歲，占16.8%，30至39歲占15.5%。
確診個案0至4歲今天有323人，盛行率占13.88%。確診個案50至64歲是1489人，盛行率是8.76%。確診個案65歲以上是1101人，盛行率7.81%。
疫苗覆蓋率部分，50至64歲覆蓋率64.6%、65歲以上74.4%。不少65歲以上長輩已符合接種第四劑時間，高雄長輩除了到醫療院所接種，也可就近選擇社區接種站，目前規畫6月17日至19日之間，在五甲龍成宮、慈濟高雄靜思堂、小港社教館、美濃國中、慈濟岡山園區等，都可接種莫德納。衛生所也有開辦65歲以上莫德納專診，長輩都可就近尋求服務。
教育局長謝文斌也表示，高中、國中BNT疫苗入校接種規畫，6月13日將安排文府國中等6校，全校人數4211人，校園內有意願接種數是2316人。6月14日安排鼓山高中等12校，6月15日安排中正高中等10校。
衛生局長黃志中也針對高雄醫療防疫量能，負壓隔離及專責病床共2310床，空床數1142，占49.4%。加強型防疫旅館484床，空床數415床。目前為止還有居家照護7萬0596人。
陳其邁表示，高雄市目前的疫情盛行率達到10.67%，但和基隆、新北、桃園等北部縣市相比，以5日移動均線來看，這些縣市的盛行率都接近20%，也就是疫情上升的速度快，下降的速度也快，而高雄等中南部縣市疫情是緩升，所以下降的速度也會比較慢，屬於緩降的型態，目前仍是處於高原期，但會慢慢緩降，可能會控制在每天1萬例以下。
至於，外界關心確診者何時可以施打疫苗，陳其邁指出，建議確診者自發病日或確診日起，至少間隔3個月以上，再接種新冠疫苗。
另外，針對經濟紓困陳其邁也認為，第一階段紓困措施以減輕負擔為主，是針對受疫情衝擊較大的產業，之後市府會啟動第二階段的紓困，給予業者較多時間、空間，回復正常生活。
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