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最新竹市民調！綠營鄭宏輝　5項輸給藍營、高虹安

▲根據最新民進黨新竹市長民調，鄭宏輝出現5項隱憂。（資料圖／鄭宏輝辦公室提供）
▲根據最新民進黨新竹市長民調，鄭宏輝出現5項隱憂。（資料圖／鄭宏輝辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-12 16:39:53

根據最新民調結果，民進黨下屆新竹市長參選人支持度，行政院顧問鄭宏輝28.9％高於新竹副市長沈慧虹的9.9%。綠營人士分析該民調指出，乍看鄭宏輝勝過沈慧虹，但民調中包含年輕族群、中間選民輸給國民黨、民眾黨立委高虹安，對於鄭宏輝而言都是警訊。

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該民調由年代民調中心執行，調查時間為6月3日至6日。綠營人士指出，該民調交叉分析表看得出，鄭宏輝有5點警訊，除了年輕族群、中間選民輸給國民黨、民眾黨立委高虹安外，鄭宏輝無法凝聚泛綠支持者，也在大學以上學歷民眾、民進黨大票倉的香山區也輸對手。

該民調顯示，鄭宏輝對上國民黨的新竹市議員林耕仁，2人民調皆為19.3％，高虹安為18.8%；鄭宏輝對上國民黨立委鄭正鈐，鄭宏輝為18.5%、鄭正鈐22.2%、高虹安為17.7%。不過鄭宏輝2月在臉書分享去年9月同民調機構的資訊時，鄭宏輝22.4%、鄭正鈐18.3、高虹安17.8%。

綠營人士指出，鄭宏輝從去年9月到今年6月，支持度下降3％至4%已超過誤差範圍情況，高虹安未宣布參選就和鄭宏輝打平，鄭正鈐未參選現在就超越鄭宏輝。

▲綠營人士指出，新竹市的選舉中間選民是關鍵，鄭宏輝卻輸給對手。（圖／翻攝自年代民調中心）
▲綠營人士指出，新竹市的選舉中間選民是關鍵，鄭宏輝卻輸給對手。（圖／翻攝自年代民調中心）
年輕選民部分，該民調顯示，國民黨若是林耕仁，鄭宏輝在20歲至29歲14.1%、林耕仁為18.0%、高虹安為20.2%；國民黨若是鄭正鈐，鄭宏輝在20歲至29歲14.7%、鄭正鈐為18.3%、高虹安為17.8%。綠營人士表示，新竹市是年輕城市，但鄭宏輝在年輕族群輸給高虹安甚至輸給國民黨。

中間選民部分，該民調顯示，當國民黨為林耕仁時，鄭宏輝得到中立選民7.1%、林耕仁12.3%、高虹安28.8%；當國民黨為鄭正鈐時，鄭宏輝得到中立選民7.5%、鄭正鈐12.9%、高虹安27.3%。綠營人士指出，新竹市的選舉中間選民是關鍵，鄭宏輝卻輸給對手，並非是好事。

綠營人士也說，林耕仁、鄭正鈐分別可凝聚55.5%、68.8%泛藍支持者，但鄭宏輝對上林耕仁、鄭正鈐時，分別只能凝聚44.5%及43%的泛綠支持者，顯示無法凝聚泛綠支持者。而高學歷的新竹市，鄭宏輝在大學以上學歷的民眾支持率為14.8％，卻低於鄭正鈐的20％、高虹安的21.9%、邱顯智的16.5％。

另外新竹市香山區為民進黨的票倉，綠營人士表示，鄭宏輝擔任過東區的五屆議員，但國民黨若是鄭正鈐，鄭宏輝在東區、香山區都排第3名，輸給鄭正鈐、高虹安，這與2年前立委選舉時，鄭宏輝輸給鄭正鈐、時力高鈺婷相同。

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