混血名模錯愛王力宏！風光嫁印度富商　突宣布「再婚」

王力宏和李靚蕾離婚官司仍在角力中，他的過往緋聞對象，卻成為媒體焦點，20年前曾傳出和他有一段情的40歲香港混血名模Rosemary， 2015年宣布與中印混血富商Jason結婚，先後誕下兩子，婚姻非常美滿，不過拖了7年，夫妻倆才在香港辦理登記結婚，近日宣布「再婚」好消息，獲得一票星友們祝福。





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▲Rosemary婚後極少現身螢光幕。（圖／翻攝Rosemary IG）

Rosemary的媽媽Julie於20年前宣稱王力宏對其女兒展開追求，在沙灘浪漫獻唱情歌，擄獲佳人芳心，對這段戀情樂見其成，盼外界給小倆口發展空間，但男方卻完全否認此說法，表示雙方只見過3次面，之後都是Email交流，吃飯時肢體接觸都是朋友間的行為，並無追求之意，雙方說法成了羅生門。





▲Rosemary轉型成為瑜伽老師。（圖／翻攝Rosemary IG）

當時，Julie被打臉後感到錯愕，聽聞男方全盤否認戀愛，還要保持距離，亦回應媒體「不聯絡就算了，我女兒又不是沒人要」，而外貌優秀、身材保養得宜的Rosemary，7年前與印度老公舉辦盛大婚禮，在2018、2021年生下兩個兒子，一家四口過得幸福美滿。





▲Rosemary去年生下第二個兒子。（圖／翻攝Rosemary IG）

▲Rosemary宣布和老公在香港登記結婚。（圖／翻攝Rosemary IG）

最近兩人回到香港補辦登記，Rosemary曬出夫妻婚紗照，穿著平肩香檳色禮服的她，甜蜜地依靠在老公Jason身邊，她開心以英文寫道：「不是什麼大事，只是我們終於結婚登記了，在我們夢幻的齋浦爾婚禮的7年後！」感謝眾人祝福，好友Amanda S.、謝婷婷等人也留言恭喜。



