鋒面欲走還留週三再來！一圖搞懂未來一週天氣3階段變化
今（12）日隨著鋒面逐漸北移，西半部地區雨勢由南往北逐漸趨緩，比較明顯的雨勢出現在中部以北地區。中央氣象局預估，今天入夜後各地雨勢就會明顯趨緩。至於週一、週二（6/13~6/14）鋒面遠離，各地天氣大多為多雲到晴，只有中南部地區偶有短暫陣雨或雷雨，白天暖熱如盛夏，西半部地區高溫上看攝氏34度，東南部地區受到西南風下沉增溫影響，留意可能出現局部焚風現象。
氣象局資深預報員林定宜指出，過去一週影響台灣的鋒面系統今天開始逐漸北抬遠離，週一、二各地天氣明顯回穩，不過台灣附近轉為偏西南風的環境，迎風面的中南部地區仍有局部短暫雷陣雨，民眾外出記得要攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴，午後北部及宜蘭、花蓮可能有局部短暫雷陣雨。
不過到目前為止，還是無法跟梅雨鋒面正式道別！欲走還留的鋒面又將在週三、週四（6/15~6/16）接近台灣陸地，屆時全台各地天氣又將轉趨不穩定，西半部地區整天都有短暫雨，尤其山區可能有局部較大雨勢，至於東部地區維持多雲、午後有局部短暫雷陣雨。而這波鋒面預計短暫影響2天，台灣附近將轉為偏南風影響的環境，迎風面的中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區維持多雲、午後有短暫雷陣雨的天氣。
氣象局提醒，未來一週天氣分三階段變化，前期兩天相當炎熱，中南部偶有雨，要留意午後雨勢較大；中段受到鋒面接近影響，各地降雨機率再提高，而後期受到偏南風影響，中南部及台東地區局部雨，其他地區維持多雲、午後有短暫雷陣雨的天氣。此外，這波鋒面影響期間，馬祖地區是最接近鋒面的地區，本週風雨時大時小、能見度差，請民眾留意。