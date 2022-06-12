《原子少年》停播不無聊！獨家「寶藏男孩同樂會」看這裡
話題男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，打造潛力偶像新世紀男團，目前比賽進入白熱化，但因為先前有多位選手染疫，影響製作期，因此節目暫停播出2周，改播出《原子少年精華版》，重溫少年們的精彩舞台。而原定周日少年陪看播出的《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道，本周邀請少年們與粉絲一起在線上直播參與《原子少年》番外篇原子同樂會，停播期間依然有少年陪伴。
《原子少年》播出近2個月，討論度延燒，地球林佳辰、黃文廷、天王星小孩、蔡承祐、吳昱廷、高胥崴、火星Max、李哲言、海王星范范、土星林煥鈞等少年人氣高漲，而首次滅團結果，遭淘汰的木星、海王星落下男兒淚，其中3位團員被導師救回，分別是海王星范范、周子翔、陳任佑，木星金雲、羅奕傑、陳治廷，下周將公布進入哪顆星球。
今（12日）晚10點在《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出的特別企劃原子同樂會，邀請木星小宜、天王星陳子輇、林川祐、地球周祖安、陳廷豪、金星廖學文、Yori、土星呂植宇、張峻瑋、水星陳家毅、陳翊樺、火星何書瑋、陳信愷出席，除了表演節目夯曲，還有團員心裡話、八卦爆料、回應粉絲提問及考驗默契的遊戲PK，請《原子少年》粉絲務必鎖定。（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
原子少年數位收藏品 - 原子能量盒獨家販售，等你來應援
👉https://pse.is/432h48
原子少年主題民調開跑囉！
👉https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0