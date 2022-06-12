首批碳中和原油今抵台　可達88座大安森林公園一年吸碳量

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中油表示，這是我國首次卸收碳中和原油，約105萬桶原油自油田開採至卸港碼頭，透過碳抵減機制，經過國際第三方認證所取得的「溫室氣體減量額度」，可達到約88座大安森林公園一年吸碳量效益。此次碳中和原油獲得瑞士之氣候中和商品(Climate Neutral Commodity, CNC)認證及英國Intertek公證公司之Cradle to Gate原料端碳中和認證。
中油說明，推動溫室氣體減量已是世界共識，此次SOCAR TRADING公司交運的原油所取得之「溫室氣體減量額度」，減碳項目皆為近6年內建立，且多數為自然為本的減碳計畫，該計畫係按核證碳標準和氣候、社區和生物多樣性標準進行碳匯專案開發，符合我國提出的應對氣候變化並以自然為本的解決方案。
中油提到，在此批碳中和原油抵台前，台灣中油已與亞塞拜然國營石油公司簽署了首份低碳原油暨成品油框架協議，說明未來雙方合作碳中和原油或成品油的交易模式，納入油料生命週期的碳足跡之盤查、認證，並採用國際第三方認證的碳抵減機制。
中油指出，在開發國內的碳中和商機之餘，持續關注國際減碳趨勢，今年4月加入由新加坡交易所、星展集團、淡馬錫等合資成立的全球碳權交易平台 Climate Impact X(CIX)，成為少數率先加入的台灣企業，關注自然氣候解決方案的國際減碳項目。
中油董事長李順欽說，因應淨零碳排要求，中油去年成立「氣侯變遷因應工作小組」，分設低碳發展中心與製程節能中心等兩中心，以 「優油」、「減碳」、「潔能」為三大策略，邁向淨零減碳的可行路徑，在「優油」部分，未來6年將斥資百億元汰換老舊製程，並持續朝向COTC 邁進；「減碳」部分，除持續推動製程節能減碳計畫，如去年已投資裝設燃燒塔廢氣回收系統，把廢棄轉化為燃料氣以取代天然氣，計畫完工後預計每年可減少約7萬公噸溫室氣體排放，及正積極開發碳捕捉封存及再利用（CCUS）、生質塑膠聚乳酸等；「潔能」主要在開發國內地熱能發電、及發展加氫站及氫能燃料電池等零碳能源技術及供應網絡。
中油強調，在碳捕捉及氫能技術成熟前，將持續透過自願性減碳方式，為地球盡一份心力，並朝碳中和產品邁進，更進一步展現永續經營、友善環境與共創低碳環保家園決心。