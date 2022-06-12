桃園雙屍4命血案！凶器疑為金剛杵 明將解剖釐清死因
桃園日前驚傳一起雙屍命案，一對泰國華僑李氏夫妻，疑因生意上出現分潤問題，被合夥人泰裔王姓男子殺害，事後王男用夫妻倆的BMW X4休旅車，將遺體載至桃園高鐵站前一處停車場棄屍，時隔2天才被發現，王男棄屍後隨即搭機出境；檢警預計在於明天（13日）在中壢殯儀館針對夫妻倆遺體進行解剖，釐清確切死因。
據了解，兇嫌王姓男子與李姓夫妻都是泰國人，先後來台工作從事人力仲介業，原本3人應該是合夥關係，但王男疑似不滿勞役不均，且對利潤分配有意見，李姓夫妻則質疑王男在帳目，加上匯兌利益分配不均，因此雙方相約在8日談判討論，不料夫婦兩人卻慘遭殺害，而當時妻子腹中還懷有一對龍鳳胎。
夫妻失蹤後，家屬心急如焚不斷尋找，在得知2人與合夥人有金錢糾紛後，便打電話向對方詢問，但對方僅回「青埔高鐵站」，就馬上掛電話，親友果然在高鐵站前停車場找到夫妻的BMW休旅車，但不見2人蹤影，經報警處理後，才在後車廂找到夫妻遺體。
警方初步研判，車內沒有打鬥痕跡，調查後發現，死者李姓夫妻身上有多處被鈍器毆打所造成的傷痕，另外死者頭部有一處凹陷，疑為尖銳金屬物造成，研判凶器長度大約與手臂同長，頂部有疑似雕像的金屬物，但凶器目前下落不明，警方仍在追查中，尚且不知確切凶器為何，明日將進行解剖，釐清確切死因。（編輯：孫唯容）