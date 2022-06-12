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汪小菲舊愛蹭熱度！為唐山案發聲　狠踩「戰狼」地雷挨轟

▲看似柔弱的張雨綺，卻驚傳家暴前夫。（圖／張雨綺微博）
▲看似柔弱的張雨綺，卻驚傳家暴前夫。（圖／張雨綺微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-12 18:59:332022-06-12 19:02:29

中國河北省最近爆發唐山燒烤店打人案，因為男生搭訕女性未果，竟然有9名渣男聚眾圍毆1女，引發公憤，還爆出警方吃案，後續效應發酵，包括成龍等眾多明星為此發聲，鼓勵應該保護女性，獲得網友紛紛響應，本來是蹭熱度、為自己賺一波好感的時機，汪小菲的舊愛張雨綺跳出來說話，卻因「戰狼」一詞誤踩網友雷區，還喚醒大家對她施暴男性的負面印象，慘被網友砲轟，嚇得她趕緊刪除文章！

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▲張雨綺為女性發聲，卻提到戰狼一詞引起反彈。（圖／張雨綺微博）
▲張雨綺為女性發聲，卻提到戰狼一詞引起反彈。（圖／張雨綺微博）

張雨綺10日發文說，「人渣的成長一定不是簡單形成的，眼下所及只能從渣男下手整治吧！推卸、逃避、軟弱，還有你們不會的嗎？中國男人都應該去服兵役，先不說打人的滾蛋是什麼X性，旁邊那些男的呢？！天天都說崇拜英雄，想當英雄，呵呵，到頭來也就是一只泰迪熊！看來戰狼的影響力確實大，都用來對付女人了！」尾末還加了句「我氣到頭眼發昏，說錯說對你們多擔待，沒事就別來挑刺兒！望有關部門予以嚴懲！

張雨綺為女性發聲，卻錯在提起由吳京主演的英雄電影《戰狼》，這部片主張大中國民族意識，強調飄揚紅色五星旗之處，就有政府在背後大力支撐，結果她把戰狼跟路邊施暴者聯想在一起，又把犯罪者的個人行為，範圍擴及整個中國，要所有男人都去當兵，簡直是無限上綱，果然發文沒多久就被全網吐槽。

▲張雨綺事後已經刪除文章。（圖／張雨綺微博）
▲張雨綺事後已經刪除文章。（圖／張雨綺微博）

尤其是她個性直率、脾氣火爆，感情路上跟數任舊愛經常鬧翻，曾和汪小菲當眾吵架，兩人互搧巴掌，與導演前夫王全安因嫖妓事件分手，閃婚再嫁富商袁巴元，婚後生了龍鳳胎依舊爭執不斷，鬧出拿刀劃傷另一半的社會事件，離婚後身邊男友換不停，自己的負面新聞沒少過，明明是家暴案的施暴者，卻跳出來帶風向，讓網友感到傻眼。

張雨綺事後緊急刪文，粉絲勸她最好緊言慎行，建議「明星說話前多思考，不要亂說話，不然反而可能製造矛盾」！尤其是《戰狼》屬於主旋律電影，批評官方認可的電影，很容易觸發失言地雷，遭到反噬的報應。

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