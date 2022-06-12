從小美到大！《夢華錄》劉亦菲神仙顏值保養祕訣大公開

大陸當紅花旦劉亦菲主演的古裝劇《夢華錄》，和扮相俊秀的男主角陳曉搭配，高顏值組合加上又甜又虐的劇情，讓觀眾們欲罷不能，收視流量爆棚，和2006年的《神鵰俠侶》小龍女扮相比較，她的美貌絲毫未經歲月改變，去年主演迪士尼真人版電影《花木蘭》，身穿軍袍英氣的造型，配上一口流利英文，騎馬、射箭樣樣來，英氣颯爽模樣令人驚豔，尤其近乎素顏的臉蛋與水靈大眼，被讚顏值超高，不愧有「神仙姐姐」的稱號。

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▲劉亦菲外貌極佳，有神仙姐姐的封號，古裝、現代裝都適合。（圖／劉亦菲微博）

34 歲的劉亦菲演紅許多知名古裝劇，提到她，總是不禁會想起《仙劍奇俠傳》天真的趙靈兒，抑或是《神鵰俠侶》不食人間煙火的小龍女，還有《天龍八部》的王語嫣，清新脫俗的氣質堪稱古典美人代表，而這次在《花木蘭》中女扮男裝，依舊仙氣爆表，而殺氣十足的眼神詮釋出木蘭的堅毅，預告曝光後讓影迷內心沸騰不已。

劉亦菲渾身散發仙氣飄飄的空靈感，有「神仙姐姐」稱號也名副其實，白皙美肌宛如仙女下凡，私底下淡淡的妝容就自帶光芒，素顏的肌膚更毫無瑕疵，日前直播的影片被翻出，沒有美肌的真實容貌依然美得驚人，根本違反常理，甚至登上熱搜。

▲劉亦菲擔綱真人版《花木蘭》，英姿颯爽。（圖／迪士尼提供）

▲陳曉（左）、劉亦菲《夢華錄》開播4天播放量破5億。（圖／WeTV）

▲陳曉（右）在《夢華錄》裡偷襲劉亦菲。（圖／翻攝WeTV）

她平日的保養最注重清潔和防曬，沒工作時就盡量素顏，讓肌膚休息，即使沒上妝也徹底洗臉，首先用溫水沖臉讓毛孔打開，再用冷水收縮毛孔，增加皮膚彈性。出門還會認真擦防曬，建議可再戴上帽子、撐陽傘，縮小紫外線對肌膚的傷害，防止皮膚老化。她還是個面膜控，覺得皮膚乾就會多敷臉，做好保濕，連在機場候機也不閒著，難怪皮膚連素顏都散發透亮光澤。

飲食上則會多吃水果，不碰刺激性食物，還會多喝水，促進新陳代謝，因為經常熬夜拍戲，有空擋就好好補眠，讓身體有足夠的時間休息，調好膚況，皮膚才會由內而外透出光澤。她也很熱愛運動，平日會做空中瑜珈、打羽球或是慢跑鍛鍊身材。