COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

法國會選舉首輪投票登場　左翼挑戰馬克宏改革大計

▲法國國會下議院國民議會選舉首輪投票登場，團結一致重整旗鼓的左翼尋求阻撓總統馬克宏的改革大計。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國國會下議院國民議會選舉首輪投票登場，團結一致重整旗鼓的左翼尋求阻撓總統馬克宏的改革大計。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-13 06:08:46

（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國國會下議院國民議會選舉首輪投票今天登場。團結一致重整旗鼓的左翼尋求阻撓總統馬克宏的改革大計。曾經癱瘓法國政壇的左右共治幽靈也再度成為討論焦點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，法國國民議會（National Assembly）所有577個席次採2輪投票選出，19日舉行第2輪投票後，新國會組成才會明朗。

這場選舉的結果，將為4月法國總統大選寫下至關重要的完結篇。馬克宏（Emmanuel Macron）第一個任期受到抗議聲浪、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄羅斯對烏克蘭開戰等因素影響，他在贏得第2任期後，矢言開創具變革性的新時代。

投票將於法國本土當地時間今天上午8時開始，海外選區已提前於上週末投票。

4月選情慘淡的法國左翼陣營如今展現團結，在領導人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）稱為總統選舉「第3輪投票」的國會大選中，成功整合成為一個聯盟。

民調顯示，馬克宏的中間派「同在」聯盟（Ensemble），以及梅蘭雄整合強硬左派、社會黨、共產黨、綠黨而形成的新民眾生態和社會聯盟（NUPES），在這場普選中旗鼓相當。

馬克宏的聯盟若保住壓倒性多數，他將可以繼續像以前那樣進行統治。如果不是這樣，那麼他恐怕得跟右翼政黨麻煩其事進行逐項法案交易，或是違反意願進行內閣改組。

如果左翼聯盟獲勝，對馬克宏而言將會是場災難。雖然分析家認為這樣的可能性不高，但也不是完全不可能。

這將會使得法國重返曾經癱瘓政治的「左右共治」，亦即總理和總統來自不同陣營。

屆時儘管馬克宏仍將主導外交政策，但前馬克斯主義者梅蘭雄早已言明其志，他要成為總理，並且會阻撓馬克宏延後退休年齡的計畫。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1110912

英外交部證實：第2名公民在烏克蘭戰爭中陣亡

土耳其東部發生地震　規模5以上

印第安納州夜店發生槍擊案　至少2死4傷

美參議員就槍管措施達成有限協議　拜登：還不夠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀