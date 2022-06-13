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追進民宅要求酒測　員警上樓拉下婦人簽收紅單！

▲劉女士不簽收紅單，在住處轉身上樓梯時，被員警阻止致摔下地板（當事人提供）
▲劉女士不簽收紅單，在住處轉身上樓梯時，被員警阻止致摔下地板（當事人提供）

記者鄧力軍/台中報導

2022-06-13 08:33:04

台中市一名劉姓女士今（12）日投訴台中市員警尾隨她到住處社區內，要對她酒測，說她「剛才開車在路上轉彎未打方向燈」，一番爭辯後員警開出紅單，隨後尾隨劉女進到住家內，把正走上樓梯的劉女從樓梯上拉摔下來，造成多處受傷。劉姓女士已到醫院驗傷，準備將在(13日)星期一向法院提出非法侵入住宅、傷害等罪告訴。

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劉姓女士投訴， 6月11日凌晨2點多，因為先生在外喝酒，請她駕車去載他回來，回到社區裡時，突遭台中市第五分局東山派出所員警(臂章編號5225號)在社區住處門前將她攔阻，說她駕車「轉彎未打方向燈」，要進行檢查。劉女提示了身份證明文件，並告知這是私人土地住宅，員警怎可以隨便侵入，並詢問員警依據什麼法令可以侵入私人住處？員警非但不回答，並且要求她做酒測,，劉女向員警質疑執法的合法性，員警就是不回應。


劉女士說，接著這名員警還是硬要她酒測, 劉女士認為她提出的問題，員警都沒回答，就覺得無法信服，也決定不屈服員警的酒測要求，正存疑員警的合法性時,員警稱「你不測我就以拒測開單」，劉女士表示並沒有要拒測、重頭到尾都沒有說不測,員警不理會她就直接開單了。


劉女士說員警開好紅單要她簽收，她覺得這不合理，所以不簽收，並請員警寄給她就好，接著向員警表示三更半夜了，她需要休息，便走向室內樓梯上樓,正當走到樓梯一半時，員警追上她硬要她簽名，並將她拉扯下樓，導致她從樓梯間跌落到一樓地面,致使她手腳多處挫傷。


劉女質問員警已開完罰單,就算她有違規，員警你也做出處份了，所執行的公務也已結束，為何又直接侵入她私人住宅,還將她從家中的樓梯間拉下來，導致她跌落受傷,，這樣硬要她簽名,這合法嗎?劉女士表示已檢具照片、澄清綜合醫院診斷證明書，將對台中市第五分局東山派出所員警(臂章編號5225號)提出非法侵入住宅及傷害告訴。
 

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