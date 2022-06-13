台北電影節開賣！徐若瑄新片1分鐘秒殺　誇影迷手腳超快

2022台北電影節昨（12）日開賣，開幕片《初戀慢半拍》和閉幕片《童話．世界》率先拔得頭籌，兩場各600張中山堂票券於1分鐘先後完售，創下亮眼成績，而入圍國際新導演競賽的首映國片《小藍》、香港電影《阿媽有咗第二個》、焦點影人邱炯炯在國際影壇得獎的新作《椒麻堂會》及神秘場《柴可夫斯基的妻子》也名列首日完售名單，《初戀》主演徐若瑄開心表示：「1分鐘內秒殺，只能說你們手腳也太快了吧！好、開、心、喔！謝謝大家」。





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▲台北電影節閉幕片《童話．世界》票券開賣1分鐘完售。（圖／台北電影節提供）

除了開幕片《初戀慢半拍》之外，由彭秀慧執導，香港金像獎影后毛舜筠與MIRROR團員姜濤、柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》也夾帶高人氣於開賣後1分半迅速賣光，加上入選國際新導演競賽，新銳導演李怡芳的首部長片《小藍》在中山堂放映的場次也完售，可見無論是話題國片，眾星雲集的華語片，以及新銳導演的作品，在台北電影節皆有支持者。





▲國際新導演競賽《小藍》將於台北電影節世界首映，票券開賣首日即刻完售。（圖／台北電影節提供）

另外，「台北電影獎入圍短片」及焦點影人邱炯炯去年於盧卡諾影展獲獎的《椒麻堂會》也各有一場完售，選片顧問塗翔文於選片指南盛讚「《椒麻堂會》若報名金馬獎，勢必將造成轟動，《美國女孩》阮鳳儀恐將遇到強勁對手！」請觀眾把握剩餘場次，一睹焦點影人在首部劇情長片嶄露的創意及才華；另外，於中山堂首映的多部影片如《夢遊樂園》、《滴水的推理書屋》、《歡迎光臨 二代咖啡》及《台灣短SHOW》節目皆賣出過半票券。





其它華語片部分，而由楊紫瓊、張曼玉、梅艷芳主演的經典作《東方三俠》和香港經典電影《半邊人》，紀錄片《草原上，我們開始跳舞》、《金門留念》，魏書鈞導演的《永安鎮故事集》及馬來西亞導演陳翠梅執導的《野蠻人入侵》也各有一場放映即將售完，陳翠梅並將在《野蠻人入侵》首場放映後出席線上映後座談，歡迎觀眾朋友看完電影後上網提問。





▲今年焦點影人邱炯炯的最新作品《椒麻堂會》華山場次已完售，中山堂兩場仍有票券可購買。（圖／台北電影節提供）

除了華人電影，多部高話題外片也不惶多讓，包括尾野真千子封后之作《茜色如燒》、洪常秀柏林奪獎作《小說家電影》、坎城甫映畢便直送台灣進行亞洲首映的《柴可夫斯基的妻子》，以及《當女孩戀愛時》、《永別了，柏林》、《娜娜：逝水年華》、《壞壞壞天使》、《就在今夜》等新片，均已售出過半票券，國際新導演競賽單元入選影片的銷售數字亦相當亮眼，台北電影節呼籲，儘管多數場次皆有餘位可供購買，但仍請盡快把握機會搶進，以免向隅，而引發影迷詢問的「日場影迷通行證」，也將在6月19日舉辦的「靠北影百貨」活動，釋出剩餘名額供影迷搶購。精彩片單與活動請上台北電影節官方網站（https://www.taipeiff.taipei）查詢。



