素還真成絕響！霹靂黃文擇過世　布袋戲痛失雙胞胎國寶　

今年是布袋戲迷悲痛的一年，天宇布袋戲創辦人黃文耀在2月6日過世，才相隔四個月，他的雙胞胎哥哥黃文擇，一手打造霹靂布袋戲的經典英雄素還真，配音數十載縱橫武林，竟也在今天過世，兩位國寶大師同在67歲駕鶴西去，素還真自此成絕響，戲迷不禁感概，螢幕上帶領群俠捍衛武林正義的素還真百戰不死，現實中八音才子黃文擇不敵病魔，終於為素還真帶來了結局。





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黃文擇和黃文耀都遺傳了父親黃俊雄的才華，不僅操偶技巧高超，幕後口白更了得數十年來來無人能及，男女老幼各種角色都能配音，黃文擇並並獲得八音才子的封號，他們還有一位大哥黃強華，黃強華雖無弟弟的口白才華，但擅長編劇、經營劇團，他最早和黃文擇聯手創立霹靂布袋戲，塑造出素還真、一頁書、葉小釵、亂世狂刀、風之痕等戲偶英雄，取代史艷文、藏鏡人，成為台灣布袋戲的代表，從90年代屹立至今，除了在電視風起雲湧之外，還是當年錄影帶出租業者的金雞蛋。





▲黃文擇有八音才子的封號，驚傳逝世，令許多布袋戲迷不捨。（圖／翻攝自YouTube／PILI霹靂布袋戲

其實黃文耀、黃文澤和黃強華三兄弟早年曾合組樂團「衝浪」，受挫後才回黃俊雄的布袋戲事業體系，黃強華和黃文澤先投入布袋戲後，黃文耀之後也跟隨兄長腳步打拼。 1991年黃文耀自創天宇布袋戲品牌，天宇布袋戲的聲勢雖不如霹靂布袋戲響亮和長久，但該系列的主角之一兩卷書也有不少死忠的粉絲，其人物塑造和特性和素還真有異曲同工之妙，天宇從1991年至2014年，一度和霹靂布袋戲分庭抗禮23年之久。不過，黃文耀淡出布袋戲劇團已有10年，去年身體狀況不佳，曾兩度住院急救，今年2月月6日不幸過世。





儘管素還真、一頁書雄霸台灣布袋戲30載，但黃文擇和黃強華深知觀眾的世代變化，以台語口白為特色的布袋戲必須蛻變，20年前即投資3億台幣以素還真為主角拍成電影《聖石傳說》外，也曾嘗試拍國語口白的布袋戲，並進軍大陸、日本市場，可說黃氏兄弟在傳統中注入新血延續文化，為傳承布袋戲不遺餘力。





▲一頁書也是黃文擇打造的另一個膾炙人口的布袋戲偶像。翻攝霹靂多媒體網站

儘管20年前的《聖石傳說》並未獲得理想成績，但黃氏兄弟並未死心，今年再推出電影《素還真》由「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演出，黃強華兒子黃亮勛擔任總監，黃亮勛已有接棒父執輩打拼的準備，表示隨著時代在演變，霹靂布袋戲一定也要跟著成長，「老戲迷會想看完一套招式還有操偶技術，但一般觀眾不一定在乎，會注意觀影體驗和劇情緊湊性，需要感覺到精彩。」黃亮勛也坦言布袋戲不是「黃家的」，大家都是希望台灣布袋戲文化可以越來越好。





《素還真》這回出擊好不容易獲得影壇肯定，一舉入圍2022年台北電影節最佳動畫片、傑出技術(黃文擇-聲音演出)、最佳視覺效果和最佳造型設計四大獎，遺憾的是八音才子卻因操勞成疾，等不及7月9日的頒獎典禮就告別武林。





「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」素還真出場時儒雅又充滿豪氣的開場口白，也隨著黃文擇而去成絕響。



