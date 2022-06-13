Netflix魷魚遊戲第二季開拍！導演賣關子：3要角回來了
Netflix影集《魷魚遊戲》一上線後，獲得全球好評，短時間內就成為Netflix史上最受歡迎影集，Netflix在12日正式宣布，將推出《魷魚遊戲》第2季，並確定與導演黃東赫再次攜手合作，黃東赫也以「新的遊戲即將開始」為主旨寫信給影迷，提到接下來，將以更加新穎的遊戲和驚人的故事再次與大家見面，劇照也跟著曝光。
《魷魚遊戲》在2021年9月17號上線後，以28天的時間締造觀看超過16.5億小時的輝煌記錄，成為Netflix史上最受歡迎影集，Netflix對於《魷魚遊戲》第1季所創造出的非凡里程碑感到尊重與讚賞。
Netflix在12日正式宣布，確定與導演黃東赫再次攜手合作製作《魷魚遊戲》第2季，導演黃東赫也特別寫信給全球影迷，解釋這部風靡全球的作品未來會如何發展。（編輯：林莞茜）
導演黃東赫信件全文如下：
主旨：新的遊戲即將開始
《魷魚遊戲》的企劃發想始於 12 年前，終於在去年開花結果，上線短短 12 天便成為 Netflix 史上最受歡迎的影集。
作為《魷魚遊戲》編劇、導演、製作人的我，在這裡衷心感謝全球粉絲的支持和愛戴。
感謝大家收看和喜愛《魷魚遊戲》。
現在正式宣佈奇勳要回來了，(遊戲)負責人也要回來了。
第2季即將到來。
拿著畫片的西裝男說不定還會回來。
也可以見到一二三木頭人娃娃英熙的男朋友哲秀。
將以更加新穎的遊戲和驚人的故事再次與大家見面。
-《魷魚遊戲》的製作人、編劇、導演黃東赫 -