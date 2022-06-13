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俄國麥當勞「改版後」開幕！人潮塞爆　民眾興奮搶吃

▲俄羅斯麥當勞經過「改版」後，換了新店名和新商標，首批門市並於12日開幕，吸引大批人潮排隊搶吃。（圖／翻攝自塔斯新聞社）
▲俄羅斯麥當勞經過「改版」後，換了新店名和新商標，首批門市並於12日開幕，吸引大批人潮排隊搶吃。（圖／翻攝自塔斯新聞社）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-13 07:13:372022-06-13 07:16:07

烏克蘭戰爭爆發後，包含麥當勞（McDonald's）在內，不少外國企業都宣布退出俄國，結束在俄羅斯多年業務，先前還因麥當勞即將撤出，湧現排隊搶吃「最後一口」的場景。不過，俄羅斯麥當勞業務在易主後已經「改版」，換了新店名和新商標，12日開幕當天店門口大排長龍，店內也塞滿點餐和內用的人潮。

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綜合外媒報導，改版後的俄國麥當勞，新店名為「Vkusno & tochka」，英文意為「Tasty and thats it」，可翻譯成「就是美味」。該公司的行政總裁帕羅耶夫（Oleg Paroyev）當天在開幕儀式上隆重介紹新店名，透露首批15家門市在12日開幕，到本月底前預計將有約200家門市陸續營業，到今年夏末應該全部的原麥當勞門市（約850家）都能恢復迎客。

在12日開張的首批門市中，位於首都莫斯科市中心普希金廣場（Pushkin Square）的門市備受關注，因為這是當年麥當勞進入俄羅斯市場時設立的第1家店，12日當天上午就排起人龍，等待中午12點正式開門的一刻。

帕羅耶夫聲稱，不得不從新菜單中刪除一些原有的商品，因為它們的名字直接與麥當勞有關，例如大麥克堡（Big Mac）和冰炫風（McFlurry），並補充說，由於西方國家實施制裁後，對俄羅斯造成通貨膨脹的打擊，因此價格略有上漲，但仍在合理範圍。

改版後的「Vkusno & tochka」，新品牌標誌是綠色背景上有個紅色圓圈，外加2條橘線，分別代表漢堡和炸薯條，綠色背景則象徵服務與產品品質，取代麥當勞最具標誌性的「金拱門」M字，不過也有人認為，「Vkusno & tochka」的新商標與摩斯漢堡十分類似。


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