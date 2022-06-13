桃園「2屍4命」夫妻遭友殺害！檢警今解剖複驗、釐清死因
高鐵桃園站前停車場，日前傳出2屍4命慘案，由於死者頭部有鈍器傷，檢警今（13）日下午將進行解剖複驗，釐清真正死因；根據警方調查，兇嫌為死者夫妻在泰國的友人，犯案後當天即逃回泰國，負責指揮偵辦的桃園地檢署，已指揮刑事局向泰國交涉，希望能將其引渡回台灣接受偵訊。
全案源於本月10日，泰國籍李姓夫妻被發現，雙雙陳屍在休旅車後車廂中，經檢警調查，鎖定兇嫌疑為35歲的王姓嫌犯，他是李婦在泰國的同窗好友，三人合夥經營移工仲介，疑似因金錢糾紛而引爆殺機。
據悉，王嫌疑似因不滿被當成員工使喚，加上雙方認有帳目及匯兌問題而發生爭執，因此在8日晚間，兩派人馬約在土城的移工宿舍談判，過程中王男因不滿遭質疑對帳目動過手腳，趁兩人鬆懈之際，抄起鈍器暴打兩人頭部致死，還以塑膠袋套住李婦面部直到窒息，手段相當兇殘，接著將兩人塞進休旅車的後車廂中，駕乘至高鐵桃園站前的停車場棄屍，並二度變裝、再搭乘9日上午10點40分的星宇航空JX741班機逃回泰國
檢警今日下午2時將進行解剖複驗，釐清真正死因，全案目前已由桃園、新北和刑事局共組專案小組調查，桃園地檢署也已指揮刑事局向泰國交涉，希望將王嫌引渡回台灣接受偵訊。（編輯：林莞茜）