COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

桃園「2屍4命」夫妻遭友殺害！檢警今解剖複驗、釐清死因

▲桃園一對泰籍夫妻被發現陳屍在後車廂，2屍4命震驚社會，兇嫌犯案後即搭乘飛機返回泰國。（圖／翻攝畫面）
▲桃園一對泰籍夫妻被發現陳屍在後車廂，2屍4命震驚社會，兇嫌犯案後即搭乘飛機返回泰國。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-06-13 08:05:43

高鐵桃園站前停車場，日前傳出2屍4命慘案，由於死者頭部有鈍器傷，檢警今（13）日下午將進行解剖複驗，釐清真正死因；根據警方調查，兇嫌為死者夫妻在泰國的友人，犯案後當天即逃回泰國，負責指揮偵辦的桃園地檢署，已指揮刑事局向泰國交涉，希望能將其引渡回台灣接受偵訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全案源於本月10日，泰國籍李姓夫妻被發現，雙雙陳屍在休旅車後車廂中，經檢警調查，鎖定兇嫌疑為35歲的王姓嫌犯，他是李婦在泰國的同窗好友，三人合夥經營移工仲介，疑似因金錢糾紛而引爆殺機。

據悉，王嫌疑似因不滿被當成員工使喚，加上雙方認有帳目及匯兌問題而發生爭執，因此在8日晚間，兩派人馬約在土城的移工宿舍談判，過程中王男因不滿遭質疑對帳目動過手腳，趁兩人鬆懈之際，抄起鈍器暴打兩人頭部致死，還以塑膠袋套住李婦面部直到窒息，手段相當兇殘，接著將兩人塞進休旅車的後車廂中，駕乘至高鐵桃園站前的停車場棄屍，並二度變裝、再搭乘9日上午10點40分的星宇航空JX741班機逃回泰國

檢警今日下午2時將進行解剖複驗，釐清真正死因，全案目前已由桃園、新北和刑事局共組專案小組調查，桃園地檢署也已指揮刑事局向泰國交涉，希望將王嫌引渡回台灣接受偵訊。（編輯：林莞茜）

桃園泰籍夫妻2屍4命血案！兇嫌竟是同窗好友　犯案動機曝

下狠手釀2屍4命塞後車廂！嫌犯逃亡前3度「心虛回頭看」

2屍4命塞後車廂！桃園高鐵命案　懷胎孕婦「最後身影」曝

桃園高鐵站爆雙屍命案！夫婦遭殺害棄屍「妻疑懷有身孕」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀