事有蹊蹺？恩恩爸曝消防局漏了「一句話」：今再重聽錄音
新北市中和2歲童恩恩染疫重症亡，其父親「恩恩爸」求送醫真相，要求相關單位提出通聯紀錄，但日前有位前消防員具名爆料，稱在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，恩恩爸也在重聽錄音時發現，在第一通電話的譯文中，消防局遺漏了一句話「沒有辦法派車，要通知1922」，他心痛表示「這可能影響119後續處理恩恩送醫的所有判斷」，因此他決定在今（13）日上午10點，前往消防局聆聽錄音檔確認錄音檔和譯文。
恩恩爸說，恩恩媽在第一通打給119的電話中，有表達恩恩狀態很差、意識不清，電話中有聲音回「沒有辦法派車，要通知1922」，但卻「被消失」，他也因此才發現，當時他沒想通的手寫筆記，原來很關鍵。他說，6月6日在消防局聽錄音的時候，因為這句話很小聲，當時沒想太多，雖然這句話並沒有在譯文裡，就隨手把聽到的寫在筆記中。接電話值勤員聽了「沒有辦法派車，要通知1922」這句話後問老婆，「你有打過1922嗎?有打過其他衛生單位嗎？」老婆才回答執勤員說1922打得通，衛生單位打不通。然後執勤員說幫我們聯繫中和衛生所，請老婆在家等消息，然後結束通話。
恩恩爸在整理過這陣子收到的一些資訊後，有關於「沒有辦法派車，要通知1922」這13個字，讓他認為他必須再一次確認，因為這可能影響了119後續處理恩恩送醫的所有判斷，恩恩爸說，這句重要的話，沒有出現在消防局的譯文當中。
為了釐清這件事情，恩恩爸說，他已經聯絡了消防局的呂股長，並約好今日上午10點會再次前往消防局聆聽錄音檔，並且再次確認錄音檔和譯文。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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