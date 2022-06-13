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事有蹊蹺？恩恩爸曝消防局漏了「一句話」：今再重聽錄音

▲新北市中和2歲男童染疫重症亡，男童父親出面要真相，並指出消防局給的錄音譯文中，少了一句很關鍵的話。（圖／讀者提供）
▲新北市中和2歲男童染疫重症亡，男童父親出面要真相，並指出消防局給的錄音譯文中，少了一句很關鍵的話。（圖／讀者提供）

編輯中心／綜合報導

2022-06-13 08:53:53

新北市中和2歲童恩恩染疫重症亡，其父親「恩恩爸」求送醫真相，要求相關單位提出通聯紀錄，但日前有位前消防員具名爆料，稱在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，恩恩爸也在重聽錄音時發現，在第一通電話的譯文中，消防局遺漏了一句話「沒有辦法派車，要通知1922」，他心痛表示「這可能影響119後續處理恩恩送醫的所有判斷」，因此他決定在今（13）日上午10點，前往消防局聆聽錄音檔確認錄音檔和譯文。

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恩恩爸說，恩恩媽在第一通打給119的電話中，有表達恩恩狀態很差、意識不清，電話中有聲音回「沒有辦法派車，要通知1922」，但卻「被消失」，他也因此才發現，當時他沒想通的手寫筆記，原來很關鍵。他說，6月6日在消防局聽錄音的時候，因為這句話很小聲，當時沒想太多，雖然這句話並沒有在譯文裡，就隨手把聽到的寫在筆記中。接電話值勤員聽了「沒有辦法派車，要通知1922」這句話後問老婆，「你有打過1922嗎?有打過其他衛生單位嗎？」老婆才回答執勤員說1922打得通，衛生單位打不通。然後執勤員說幫我們聯繫中和衛生所，請老婆在家等消息，然後結束通話。

▲恩恩爸在錄音中，發現有句話被遺漏，沒有在消防局的譯文中。（圖／取自恩恩爸臉書）
▲恩恩爸在錄音中，發現有句話被遺漏，沒有在消防局的譯文中。（圖／取自恩恩爸臉書）
恩恩爸在整理過這陣子收到的一些資訊後，有關於「沒有辦法派車，要通知1922」這13個字，讓他認為他必須再一次確認，因為這可能影響了119後續處理恩恩送醫的所有判斷，恩恩爸說，這句重要的話，沒有出現在消防局的譯文當中。

為了釐清這件事情，恩恩爸說，他已經聯絡了消防局的呂股長，並約好今日上午10點會再次前往消防局聆聽錄音檔，並且再次確認錄音檔和譯文。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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