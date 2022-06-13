英國記者失蹤事件　巴西妻子家人里約示威

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示威者舉著橫幅、海報，穿著T恤，上面寫著「菲力普斯和白瑞拉在哪裡？」他們也要求巴西當局採取行動打擊對亞馬遜雨林和生活在野豬谷（Vale do Javari）的原住民的侵犯行為。
菲力普斯與巴西妻子桑派歐（Alessandra Sampaio）婚後遷居東北城市薩爾瓦多，他的岳父母和大舅子仍住在里約熱內盧，今天參加示威呼籲巴西當局進行搜索。
菲力普斯的岳母露西亞（Lúcia Farias Sampaio）在現場激動不已，對再見到女婿和白瑞拉（Bruno Pereira）的可能性相當悲觀。
她說，當大家知道菲力普斯和白瑞拉失蹤時，還滿懷希望，心想他們只是迷失在森林裡。但時至今日，幾乎已經可以肯定，2人已經不在人間。
露西亞表示，她的女兒在薩爾瓦多，像瘋了似的承受巨大痛苦；桑派歐和菲力普斯是靈魂伴侶，如今他們的生活崩潰了，因為曾經有的夢想已付諸東流。
菲力普斯的大舅子馬可仕（Marcos Faria Sampaio）說，他們必須實事求是，雖然他們是一個信仰豐厚的家庭，非常相信上帝，不到最後不放棄希望，但也已做好等待最壞結果的準備。
馬可仕表示，他們全家人都非常感謝所有參與在亞馬遜搜索工作的人，但這一切都令人非常痛苦，因為只能從媒體獲知最新消息。
據巴西聯邦警察稱，10日搜索小組在菲力普斯和白瑞拉失蹤的河流中發現「看似人類」的有機物質，將交由法醫化驗。同時將2人的參考遺傳物質與被拘留的嫌疑人漁民奧利維拉（Amarildo de Oliveira）船上發現的血跡進行比對。(編輯：韋樞) 1110613