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唐山打人案延燒！發片者遭恐嚇　燒烤店老闆：被罵到崩潰

▲唐山市打人事件越演越烈，事發的燒烤店，老闆娘事後痛訴遭到大批網友言語暴力，理由是她沒有阻止醉漢和同夥動手打人。（圖／擷取自影片）
▲唐山市打人事件越演越烈，事發的燒烤店，老闆娘事後痛訴遭到大批網友言語暴力，理由是她沒有阻止醉漢和同夥動手打人。（圖／擷取自影片）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-13 08:17:07

中國河北唐山燒烤店惡意傷人事件，近幾天在中國引發廣大關注，在巨大輿論壓力下，行兇者已陸續被逮捕歸案，不過事件並未因此畫下句點，除了接連有人出面踢爆當地黑幫問題嚴重以外，被認為最早曝光事發影片的當事人、燒烤店老闆娘，事後都聲稱遭到威脅恐嚇，老闆娘更淚訴自己被大量網友施加網路暴力，導致她無法營業、難以維持生活。

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綜合中媒報導，唐山市打人事件越演越烈，被認為是最早曝光事發影片的當事人鄭義（化名），10日用微博帳號「@繁華落盡只留芳華」，上傳燒烤店打人事件的影片，獲得大量關注。男子聲稱，當天發布影片後，便不斷接到媒體採訪，又懷疑自己的個人信息遭外流，導致他一直接到恐嚇電話，最後甚至只能將手機調到飛航模式。

鄭義表示，影片來源是朋友，自己看完影片後的第一反應是震驚、心痛，感覺這種事情不應該發生在自己居住的城市，雖然公開影片導致他受到威脅，但他並不害怕，因為如果現在不出聲，以後自己遇到這種事情就不會有人伸手幫忙：「我就是個普通的唐山市民，堅信唐山公安會保護我」。

另一方面，燒烤店老闆娘也在12日發出聲明和短片，悲訴自己遭到網路攻擊，理由是很多人認為她沒有上前制止醉漢動手打人，但事實並不是那樣：「有的網友說我沒有拉架，視頻裡拉架的那個穿黑衣服的女子就是我。我本身五六十歲的老太太，我也不容易，我盡我最大的努力，我去拉架。網友攻擊我，我現在無法生活了。」

老闆娘接著說道，當時自己還遭到施暴者威脅，說她要是出去就會被打，對方後來更是連賬都沒結都走了：「我不敢管他要錢，我去哪裡說公理，我也是受害者呀。你說這個原因我去找哪訴說呀。現在店面不可以營業，網友罵我的，說啥都有，那視頻都在。我現在已經要崩潰了，我已經要瘋了，我無法生活了，我現在去找哪裡說理呀。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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