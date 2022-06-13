唐山打人案延燒！發片者遭恐嚇　燒烤店老闆：被罵到崩潰

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鄭義表示，影片來源是朋友，自己看完影片後的第一反應是震驚、心痛，感覺這種事情不應該發生在自己居住的城市，雖然公開影片導致他受到威脅，但他並不害怕，因為如果現在不出聲，以後自己遇到這種事情就不會有人伸手幫忙：「我就是個普通的唐山市民，堅信唐山公安會保護我」。
另一方面，燒烤店老闆娘也在12日發出聲明和短片，悲訴自己遭到網路攻擊，理由是很多人認為她沒有上前制止醉漢動手打人，但事實並不是那樣：「有的網友說我沒有拉架，視頻裡拉架的那個穿黑衣服的女子就是我。我本身五六十歲的老太太，我也不容易，我盡我最大的努力，我去拉架。網友攻擊我，我現在無法生活了。」
老闆娘接著說道，當時自己還遭到施暴者威脅，說她要是出去就會被打，對方後來更是連賬都沒結都走了：「我不敢管他要錢，我去哪裡說公理，我也是受害者呀。你說這個原因我去找哪訴說呀。現在店面不可以營業，網友罵我的，說啥都有，那視頻都在。我現在已經要崩潰了，我已經要瘋了，我無法生活了，我現在去找哪裡說理呀。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110