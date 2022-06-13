蕭敬騰喊「我是回來成都」　她揭終局結果：應該快了！

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近來蕭敬騰再迸出定居成都的新聞，黃瓊慧說，自己原本無感，除了一點也不意外，選擇住在哪裡也一直都是個人自由，他人無權干涉，沒想到，後來又聽到對方接受陸媒採訪，被問到為何近來經常出現在成都時，稱因為目前就住在成都，「也不是經常來，是回來」，讓她傻眼至極。
針對蕭敬騰「回來成都」一說，黃瓊慧大呼：「WTF？！這句簡直是把跪舔融入到了生活中、像呼吸喝水一樣自然...直接呼應了他過年期間叫台灣人『回家看看』的這句話。」她表示，蕭敬騰消費台灣人的身分來討好中國，根本比當地人還知道怎麼與黨共存，大酸：「真不愧是老蕭，照這程度繼續舔，應該很快就能進全國政協了吧？」
貼文引來不少網友附和，「對他失望透了，也希望他住對岸真的如他所說的」、「改名蕭大陸」、「沒入中國籍都是打假球啦」、「投了這麼多資本在那邊，當然要好好講話，以免出事啊」、「說真的賺人民幣沒什麼不對的，國家認同也是個人自由，但回家看看是什麼意思？要回去真的可以自己滾回去放棄台灣國籍」！
不過也有網友不認同黃瓊慧，「沒必要一直酸他，把重點放在台灣，台灣都少子化了怎麼改善才是重點，你們到底把重點放在那？還有蕭他爸爸是中國福建人」、「原住民血統什麼時候跟中國人有關係了」、「看一堆人崩潰好好玩」、「『自由』、『民主』不是我們最引以為傲的嗎？不曉得為什麼他說什麼、做什麼都要被嘴，酸葡萄？蹭飯？」（編輯：楊穎軒）