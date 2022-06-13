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美股遭血洗！台股早盤重摔逾380點　展開萬六保衛戰

▲受到美股重挫影響，台北股市今（13）日早盤一度跌超過380點，下殺來到16081點附近，跌幅2.2%。（圖／NOWnews資料照）
▲受到美股重挫影響，台北股市今（13）日早盤一度跌超過380點，下殺來到16081點附近，跌幅2.2%。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-06-13 09:25:032022-06-13 09:27:39

上週美國5月CPI數據意外再創40年來新高，美股上週五（10日）四大指數遭血洗，道瓊大跌880點，費半跌3%，使亞股今（13）日也重摔，日韓股市早盤跌2.6%。台北股市今（13）日早盤一度跌超過380點，下殺來到16070點附近，展開萬六保衛戰，跌幅2.2%。電子股全熄火，權值股台積電早盤跌13元左右，來到517元，跌幅2.2%，鴻海與聯發科也跌2到3%。

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台北股市今（13）日早盤一度跌超過380點，下殺來到16070點附近，跌幅2.2%。權值股台積電早盤跌13元左右，來到517元，跌幅2.2%。聯電也跌近2%，來到50.3元。其他晶圓代工，世界先進跌4%多、力積電跌近2%。聯發科、鴻海也弱勢，分別跌3%與2%，來到902元與112元。其他，重要電子股也跌深，如南亞科跌4%多，友達與群創跌2到3%，大立光跌2%多，旺宏、緯創跌1到2%。

今日盤面焦點為車用零組件逆勢抗跌，如耿鼎早盤飆漲停，倉佑漲4%、堤維西與萬在漲1到2%。另外，觀光概念股表現也強勁，富野早盤漲8%、山富與老爺知漲逾6%、易飛網與鳳凰漲4到5%。特用化學農概族群也抗跌，惠光與東鹼漲5%多與1.3%。


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