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桃園雙屍4命案！勞動部：配合檢調偵查、嚴查仲介買工費

▲桃園一對泰籍夫妻雙屍4命震驚社會，起因疑為移工地下匯兌，兇嫌離開停車場的最後身影曝光。（圖／翻攝畫面）
▲桃園一對泰籍夫妻雙屍4命震驚社會，起因疑為移工地下匯兌，兇嫌離開停車場的最後身影曝光。（圖／翻攝畫面）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-13 09:58:59

桃園高鐵站旁停車場日前傳出2死4命夫妻棄屍案，疑似為移工地下匯兌糾紛引發殺機，立委高嘉瑜批評，私人仲介非法亂象頻傳，勞動部卻長期放任不作為。勞動部今（13）日表示，該案已進入司法程序，將主動配合檢調偵查，釐清案發事實與仲介糾紛關係；勞動部每年辦理仲介專案查察，並非毫無作為。

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勞動部表示，現行移工辦理國外匯兌事務，依據金管會銀行法等規定，均可委託經勞動部許可仲介公司為其辦理國外匯兌服務；勞動部已明定仲介收費標準及罰則，並建立1955移工申訴管道，協同地方政府將買工費納入重點訪查，並每年辦理仲介專案查察，以嚇阻仲介非法收取買工費情事；此外，勞動部直聘中心持續精進提供雇主及移工直聘服務，並落實強化期滿續聘及期滿轉換的雇主與移工服務，並非毫無作為。

勞動部表示，現行雇主聘僱移工在台聘僱許可期限屆滿前，雇主如有委託仲介公司辦理期滿續聘或期滿轉換，依規定仲介公司僅可向雇主收取規定數額登記費及介紹費，並嚴禁向移工收取仲介費（即俗稱買工費）。仲介公司若違規向移工收取買工費，將依法處10倍至20倍的罰鍰，並處1年以下停業處分，以及設立許可到期不予換證等處罰。

針對期滿續聘及期滿轉聘移工，勞動部自108年起，每年均啟動仲介公司專案查察仲介收費情形；另督導地方政府將仲介公司超收費用列為重點訪查項目，以杜絕不法行為；勞動部持續透過多元管道向移工加強宣導，若有遭任何人收取買工費等，均可直接撥打1955申訴，一經申訴即立案調查，若查有仲介違法屬實，將依情節處以罰鍰及停業，絕不寬貸。

勞動部進一步說明，自97年成立移工直聘中心以來，持續提供雇主及移工雙語諮詢、申請文件代轉寄、專案協助選工、聘僱期間管理事項簡訊通知等各項直聘服務，開辦迄今已服務約17萬4,000名雇主及17萬9,000名移工，為雇主及移工節省國內外仲介費用達新臺幣78億餘元。

此外，為避免轉換雇主的移工遭受不法仲介超收買工費，自109年起開始辦理等待轉換雇主的移工與直聘雇主媒合會，提供轉換資訊與媒合服務達1,118人；為協助移工辦理各項社會及商業保險給付，避免遭受仲介不法收費，直聘中心自今年7月起將擴大服務，協助在台移工申請勞保給付、職災給付及商業保險理賠等服務；為進一步防止轉換雇主的移工遭受不法仲介超收買工費，將開放移工可自行申請辧理聘僱許可及轉換雇主事宜，同時可自行透過線上查詢下載其聘僱許可及轉換雇主許可等資料。

至於移工商店涉及非法經營地下匯兌，涉及違反銀行法等規定，將由主管機關依法查處。目前合法仲介公司均可依法為移工辦理國外匯兌服務，勞動部持續加強運用line@移點通、外語廣播等多元管道，宣導移工鼓勵運用合法匯兌途徑，移工對於國外匯兌如有任何疑義，可撥打1955專線詢問。

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