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壽司郎8款鮭魚新品！酪梨卷3貫最香　外送「16貫」爽吃爆

▲殺手們「迴鮭」了！台灣壽司郎推出8款期間限定鮭魚新品，酪梨鮭魚卷給到3貫超香。Uber Eats及foodpanda外送也改版全新菜單，2人份的壽司郎鮭魚套餐，一次吃爆到4種口味共16貫鮭魚壽司！（圖／台灣壽司郎提供）
▲殺手們「迴鮭」了！台灣壽司郎推出8款期間限定鮭魚新品，酪梨鮭魚卷給到3貫超香。Uber Eats及foodpanda外送也改版全新菜單，2人份的壽司郎鮭魚套餐，一次吃爆到4種口味共16貫鮭魚壽司！（圖／台灣壽司郎提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-13 13:32:40

喜歡鮭魚的殺手們該「迴鮭」了！台灣壽司郎一口氣推出8款鮭魚新品，人氣酪梨鮭魚卷一次給3貫超香，異國青醬風味讓人食慾大開，還有小客人必吃的茶碗蒸與味增湯通通來寵客，這次不怕斷貨危機、更不用改名就能吃爆。連Uber Eats及foodpanda外送也改版全新菜單上線，其中2人份的壽司郎鮭魚套餐，竟然可以一次吃到4種口味共16貫鮭魚壽司，實在是太滿足啦！藏壽司也推出鮪魚、鮮蝦及牛肉等仲夏三款新品搶客。

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壽司郎針對一直是台灣銷售排行常勝軍的鮭魚，全新推出8款期間限定的鮭魚壽司，除了一次給到3貫的人氣酪梨鮭魚卷回歸，喜歡飽足口感的可選胡麻大切生鮭與番茄羅勒生鮭，這次還有異國風味的辛香青醬，莫札瑞拉起司青醬鮭魚及青醬鮭魚軍艦，食慾大開一定要嚐鮮。

▲壽司郎8款鮭魚新品，不用改名也能吃爆。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎8款鮭魚新品，不用改名也能吃爆。（圖／台灣壽司郎提供）
還有大人小孩都喜歡的鮭魚親子茶碗蒸及味增湯也吃得到鮭魚，親子客人也可以點餐味噌鮭魚海苔包吃出樂趣。連Uber Eats及foodpanda雙外送平台也改版全新菜單上線，除了大切生鮭魚4貫、炙燒明太子鮮蝦與鮭魚、赤蝦貝柱雙拼外，豪邁的2人份壽司郎鮭魚套餐，竟然可以一次吃到炙烤鮭魚肚、大切生鮭魚、鮭魚腹及生拌鮭魚軍艦，4種口味共16貫鮭魚壽司，實在是眾望所「鮭」太滿足啦！

▲壽司郎外送鮭魚套餐2人份360元，含炙烤鮭魚肚4貫、大切生鮭魚4貫、鮭魚腹4貫及生拌鮭魚軍艦4貫。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎外送鮭魚套餐2人份360元，含炙烤鮭魚肚4貫、大切生鮭魚4貫、鮭魚腹4貫及生拌鮭魚軍艦4貫。（圖／台灣壽司郎提供）
藏壽司6/14也將推出仲夏新品，招牌熟成鮪魚搭配獨家香焙芝麻醬料的「香焙胡麻醬油鮪魚」，濃郁的「松露奶油乳酪牛肉」好誘人，還有淋上藏壽司獨家石澤沙拉醬的「奶油乳酪鮮蝦」，讓粉絲嗨翻的華麗重口味，共三款新品壽司限量供應售完為止。

▲藏壽司推出仲夏最新三款壽司。（圖／翻攝自藏壽司FB）
▲藏壽司推出仲夏最新三款壽司。（圖／翻攝自藏壽司FB）

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