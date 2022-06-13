永續議題前進校園！台電發表綠能教案教具

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台電在11日下午於電幻1號所舉辦「綠潮世代教案教具發表會」，台電說明，今年再生能源教具發想於經典小說「唐吉軻德」中的風車，運用模組化設計導入風力發電概念，並經過師生回饋後，創造出「風力士」、「風之光」、「能來風」三大風車系列教具，現場也邀請近20位國中小學生一起手作體驗全新教具，自己組裝風車自己發電。
雜學校教具研發顧問，同時也是負責本次教具發想的麗山高中老師吳明德解釋，本次風力發電綠能教具整合渦輪葉片、發電機到地球科學等一系列知識，除了深具學理之外，還可培養學生跨域思維能力，同時也符合108課綱素養導向目標。
台電表示，自4月搶先啟動第一波教具入校體驗活動至今，電幻1號所已前往13所學校，近500位學生參與，今年特別結合在全台擁有第一線師資，且教學經驗豐富的台師大自然科學團隊，後續將把這套全新開發的風電綠能教案教具帶入全台各級學校，讓能源教育好學更好玩。
活動召集人姚清發教授指出，今年會再走入至少40所學校，透過第一線專業師資推廣綠能教具，讓電幻1號所成為移動式的綠電知識輸出站。台電說明，電幻1號所今年以「綠潮世代」為核心，除了將全新綠能教具帶入全台各地各級校園外，後續也會規劃學生營隊、教師研習營、館際展覽串聯、工作坊等一系列多元活動。