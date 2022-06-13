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「安錫動畫市場展」開展！台灣特色動畫前進法國

▲安錫動畫市場展台灣館展出各類型作品，包括《魔法阿媽 2－魔法小豆苗》、《榮光之下》、《奢侈凡夜》等。（圖／文策院提供）
▲安錫動畫市場展台灣館展出各類型作品，包括《魔法阿媽 2－魔法小豆苗》、《榮光之下》、《奢侈凡夜》等。（圖／文策院提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-13 11:29:51

「奧斯卡獎資格賽」之一的全球動畫產業盛會「安錫國際動畫影展暨市場展」今（13）日起至18日開展。文化內容策進院除攜手27家業者、近40件作品成立線上台灣館，展出《輪迴》、《我的阿婆是一顆蛋》、《魔法阿媽2－魔法小豆苗》等，文策院營運的台灣特色素材共享平台－「台灣數位模型庫」也首度參展，並邀請國內出版社參與大會「Meet the Publishers」單元，積極推介台灣動畫素材與文本，增加台灣文化內容在國際動畫市場上的能見度。

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「安錫國際動畫影展暨市場展」創立於1985年，受法國國家電影中心（CNC）積極支持，2021年共計96個國家展出、吸引12000名專業人士參加各項活動，文策院於線上台灣館中推廣「國際合作投資專案計畫」，協助爭取更多跨國合作機會，增加台灣動畫作品的國際能見度。

文策院院長李明哲表示，文策院全面性地推展台灣動畫產業，除了完整的作品之外，從故事源頭的繪本內容到具特色的特色3D模組素材等，也具有跨域改編與跨國合作的潛在商機，都是整體產業鏈中，可與國際市場對接的文化內容領域，期待透過多方面的佈局，協助台灣不同領域的文化內容業者，都能與全球產業開啟更多合作契機。

文策院今年與深耕國內產業界的「動畫特效協會」合作，透過協會的專業，規劃具多元類型作品的線上台灣館，展出曾獲文策院旗艦計畫支持並入圍本屆大會VR單元的《輪迴》、甫獲今年新影像藝術節評審團特別提及獎的《紅尾巴 EP.1》、入圍札格勒布動畫節的短片作品《我的阿婆是一顆蛋》與《奢侈凡夜》、獲國內影音串流平台業者投資的長片作品《2049＋絕處逢聲》，以及獲金馬創投會議「文策院原創獎」的發展中作品《魔法阿媽2－魔法小豆苗》等，另外，導演謝文明的《夜車》將於安妮獎（Annie Awards）特別放映活動中，被選為代表該獎項的五部經典作品之一。

文策院指出，「台灣數位模型庫」提供台灣特色的3D模型物件，除了讓動畫創作者購買下載運用，也可以上傳原創作品進行銷售。另外，為推廣台灣出版品跨域改編，文策院自「內容開發專案計畫：出版與影視媒合」計畫中，邀請國內出版業者挑選曾獲國外出版社青睞、外銷版權的兒少作品，參與大會的「Meet the Publishers」單元，向國際業者推介具改編潛力的台灣原創出版品，包含《達克比辦案》系列、《晴空小侍郎》、《門神寶貝》，以及《狐狸的錢袋》等台灣原創文本。

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