專訪／《原子》地球周祖安沒上場大挫折　賭上最後一把

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周祖安提到，因為受到挫折導致他沒自信，表演、唱歌時都放不開，綁手綁腳，直到地球的團員們鼓勵，加上飛行導師JPM給他建議，讓他慢慢放開，也開始有了自信，如今回想起當初首錄沒上場的事情，他的心情也釋懷許多，「我相信一切都是最好的安排，總是要去面對它，不可以一直逃避這個問題，走一步算一步，之後的煩惱留給之後的我去面對。」甚至感激老天爺給他這個挑戰，才能讓他有進步的機會。
也因為一路走來不容易，支持周祖安持續往前走的動力，其實是家人，「家人一開始沒有很支持我走這條路，我是讀復興美工，爸媽覺得以後當室內設計師可以賺錢，但我讀了半年，那段時間我沒有很快樂。」所以他與爸媽承諾，如果順利考上華岡藝校，就要支持他的決定，幸好他考上了，也努力想表現給父母看，「我想要讓他們（父母）驕傲，可是之前都沒有很大的作為，他們在我身上花很多錢，我現在也大四了，想承擔起他們的生活，所以我就想來《原子少年》賭一把，賭最後一把的心情。」
回首這幾年的辛苦，周祖安向自己打氣：「我很謝謝自己不放棄這條路撐到現在，這中間很多的挫折、不順心的事，之前從來沒被說好的時候，接收到負面情緒，慶幸有並肩作戰的夥伴，我算是很幸運的一個人，好好把握住上台的機會，可以再自信一點，畢竟我學表演的初衷就是讓自己更自信。」