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專訪／《原子》地球周祖安沒上場大挫折　賭上最後一把

▲周祖安曾因為受到挫折陷入低潮。（圖／記者陳明安攝, 2022.06.12）
▲周祖安曾因為受到挫折陷入低潮。（圖／記者陳明安攝, 2022.06.12）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-06-13 11:00:00

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，每個星球都有各自代表的不同風格、特色，節目播出後，引起廣大討論。其中身為「地球」團長的周祖安接受《NOWnews 今日新聞》專訪時，談及參賽一路以來的心情。

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周祖安提到，其實自己走上演藝圈的心路歷程很艱辛，又加上《原子少年》首錄沒有上場，讓他非常挫折，「兩次評比算還行，應該是可以上場，後來公布時候，當下打擊很大，我那段時間有點低潮。」他坦言當時心態很不好，甚至一度覺得「要不要就這樣算了？」

周祖安提到，因為受到挫折導致他沒自信，表演、唱歌時都放不開，綁手綁腳，直到地球的團員們鼓勵，加上飛行導師JPM給他建議，讓他慢慢放開，也開始有了自信，如今回想起當初首錄沒上場的事情，他的心情也釋懷許多，「我相信一切都是最好的安排，總是要去面對它，不可以一直逃避這個問題，走一步算一步，之後的煩惱留給之後的我去面對。」甚至感激老天爺給他這個挑戰，才能讓他有進步的機會。

▲《原子少年》地球團長周祖安專訪。（圖／記者陳明安攝, 2022.06.12）
▲周祖安曾遇上低潮，隊友給他打氣、聽了飛行導師JPM的建議才讓他重拾自信。（圖／記者陳明安攝, 2022.06.12）
也因為一路走來不容易，支持周祖安持續往前走的動力，其實是家人，「家人一開始沒有很支持我走這條路，我是讀復興美工，爸媽覺得以後當室內設計師可以賺錢，但我讀了半年，那段時間我沒有很快樂。」所以他與爸媽承諾，如果順利考上華岡藝校，就要支持他的決定，幸好他考上了，也努力想表現給父母看，「我想要讓他們（父母）驕傲，可是之前都沒有很大的作為，他們在我身上花很多錢，我現在也大四了，想承擔起他們的生活，所以我就想來《原子少年》賭一把，賭最後一把的心情。」

▲《原子少年》地球團長周祖安專訪。（圖／記者陳明安攝, 2022.06.12）
▲支持周祖安向前的動力是家人。（圖／記者陳明安攝, 2022.06.12）
回首這幾年的辛苦，周祖安向自己打氣：「我很謝謝自己不放棄這條路撐到現在，這中間很多的挫折、不順心的事，之前從來沒被說好的時候，接收到負面情緒，慶幸有並肩作戰的夥伴，我算是很幸運的一個人，好好把握住上台的機會，可以再自信一點，畢竟我學表演的初衷就是讓自己更自信。」

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