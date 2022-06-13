帶妥瑞兒看電影發出「啾啾聲」挨轟！母致歉嘆：社會殘酷
台北市一名網友在臉書表示，前天（11日）去看電影時，不斷聽到一旁傳「啾啾聲」，最後有觀眾受不了，大聲將一名7歲男童趕出去，男童母親則無奈起身，向眾人道歉並表示「對不起，我的小孩有妥瑞氏症，他進到電影院已經很勇敢了，我現在就帶他離開，至少我們試過了，社會就是這麼殘酷」，男童則在母親身後邊走邊道歉，說到「其實我很好的」。
據了解，昨天有網友在臉書社團「Gangs of Tian Mu 天母幫」發文指出，前幾天去看電影時，從播放電影預告開始，耳邊就不斷傳出「啾啾聲」，聲音類似小鳥，但又像是機器運轉的聲音，非常刺耳，也很讓人出戲，無奈電影開始後，聲音仍沒有停止，依然持續發出。
隔沒多久後，其中一名觀眾終於受不了，大聲問到「是誰呀?」，其他人也紛紛附和，說出「誰那沒公德心」、「該出去了吧!」等語，此時一名女子見狀，立刻起身道歉，向大家解釋自己的小孩有妥瑞氏症，他進電影院已經很勇敢了!我現在立刻帶他離開，語未也提到「至少我們試過了，社會就是這麼殘酷！」
最後網友形容，她在黑暗中看到女子帶著一名7、8歲的小男孩離開，小男孩邊走時還邊跟大家道歉，「其實我很好的」，讓她感覺非常難過，「今天先不論公德心和同理心，這很難一言以蔽之，如果媽媽有在社團裡，我想鼓勵妳們！妳帶孩子走出舒適圈，真的很棒很勇敢！」
但也有網友認為，沒有人花錢進電影院需要忍受噪音，如果要讓孩子試著融入社會，可以選其他活動，不要找一個不適合小孩的，更有人指出「要分場合啊，情緒勒索個屁啊」、「孩子你生病沒有錯、來看電影也沒有錯，錯在你媽認為大家都要包容你」。（編輯：陳苾暐）