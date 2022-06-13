最強狗仔揭偷拍王心凌內幕！10萬粉搶看直播：忍住沒拔刀

王心凌參加陸綜《乘風破浪》翻紅，表演影片瀏覽量破億，代言身價暴漲，「台灣最強狗仔」葛斯齊昨（12）日直播爆料與甜蜜教主交手的過程，透露王心淩每次見到狗仔都會微笑以對，彼此關係不錯，超過10萬網友觀賞直播，原本以為是負面爆料，沒想到葛斯齊爆料的點都是俏皮可愛的小祕密，網友笑稱「我本來要砍人，看完把刀收回來！」





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▲葛斯齊爆料王心凌遇到狗仔都面帶笑容。（圖／翻攝微博）

葛斯齊說，狗仔跟拍明星需要緣分，常常別人拍不到王心凌，他卻和她特別有緣，開車在街上都能發現她的座車，王心凌雖常被拍，都會面帶笑容打招呼，還會嬌嗔「怎麼又是你」，因為女星有禮貌，他看見王心凌暫離座車時，也會幫她看顧車上愛犬。





他曝光王心凌私下一面，誇讚王心凌工作非常敬業，雖然不會游泳、很怕鳥類，為了配合劇情卻勇敢下水，跟鴿子同框拍戲，努力保持鎮定，直到導演喊卡後，才忍不住哭出來。他依據這麼多年跟拍的經驗，認為王心凌是個「表裡如一」的人。





▲王心凌被看好《乘風破浪》成團。（圖／《乘風破浪》微博）

粉絲總結王心凌的8點小祕密，「每次面對狗仔都保持微笑」、「愛吃、愛逛街」、「拍戲怕鳥」、「不會游泳」、「拍戲、拍MV很敬業」、「喜歡開大車」、「會把狗放在車裡，狗仔幫她看狗」、「會金雞獨立」，笑說葛斯齊私下也是「王心凌男孩」，本來以為他會亂爆料，沒想到會是這種畫風。



