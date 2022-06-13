吳淑珍確診！陳水扁與看護「輪流拍痰」　陳致中喊加油

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陳水扁提到，雖然吳淑珍是輕症，卻因為脊隨損傷，原本姿勢性低血壓常會癱軟昏倒，以致血氧掉到94以下的92、91，剛好他有使用氧氣製造機，可以讓她使用、控制血氧濃度，但胸部以下下半身癱瘓的病人，因為腹肌沒辦法使力，有痰會咳不出來，只能靠著他跟外籍看護輪流拍痰貼壓腹部，只不過好不容易咳了出來，又會馬上再生，所以一次又一次都沒辦法休息。
在這過程中，陳水扁與看護兩個人，只掛著口罩照顧確診病人，卻也讓他感嘆「如果送醫治療不知還要麻煩多少人？」，他接著表示「醫療院所第一線的基層醫護人員和看護工，所做的事不就是這樣嗎？」，讓他深感敬佩而致敬感謝。
而高雄市議員、兒子陳致中也表示，今日是隔離第四天，直言「重大傷病者戰疫真的非常煎熬」，讓他更能體會醫療人員照料確診者的辛勞，文末謹向全國的醫護團隊獻上12萬分的敬意與感謝，也向媽媽喊話「加油」、願早日康復。（編輯：林莞茜）
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