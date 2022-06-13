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吳淑珍確診！陳水扁與看護「輪流拍痰」　陳致中喊加油

▲前總統陳水扁妻子吳淑珍居家照護第四天。（圖／翻攝自陳致中臉書）
▲前總統陳水扁妻子吳淑珍居家照護第四天。（圖／翻攝自陳致中臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-06-13 10:35:58

前總統陳水扁妻子吳淑珍日前PCR陽性確診，陳水扁今（13）日在臉書上表示，妻子是輕症，但卻因脊隨損傷，會因姿勢性低血壓而癱軟昏倒，以致血氧掉到92、91，加上有痰咳不出來，只能靠著他和看護不斷輪流拍痰，讓他也有感而發地表示「在醫療院所第一線和看護工不也都這樣？」，因此在文末向他們致敬感謝。兒子陳致中也說「重大傷病者戰疫真的非常煎熬」，並向媽媽加油，盼願能早日康復。

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▲妻子吳淑珍確診，前總統陳水扁談照顧細節與感受。（圖／翻攝自陳水扁臉書）
▲妻子吳淑珍確診，前總統陳水扁談照顧細節與感受。（圖／翻攝自陳水扁臉書）
陳水扁約兩週前快篩陽性，透過視訊就診判定確診，但他在第5天起已快篩陰性且症狀輕微，但妻子吳淑珍隨後就PCR確診，今日是隔離第四天，陳水扁表示「染疫感同身受確診病人的辛苦，在居家照護中更見證更多的善舉」。

陳水扁提到，雖然吳淑珍是輕症，卻因為脊隨損傷，原本姿勢性低血壓常會癱軟昏倒，以致血氧掉到94以下的92、91，剛好他有使用氧氣製造機，可以讓她使用、控制血氧濃度，但胸部以下下半身癱瘓的病人，因為腹肌沒辦法使力，有痰會咳不出來，只能靠著他跟外籍看護輪流拍痰貼壓腹部，只不過好不容易咳了出來，又會馬上再生，所以一次又一次都沒辦法休息。

在這過程中，陳水扁與看護兩個人，只掛著口罩照顧確診病人，卻也讓他感嘆「如果送醫治療不知還要麻煩多少人？」，他接著表示「醫療院所第一線的基層醫護人員和看護工，所做的事不就是這樣嗎？」，讓他深感敬佩而致敬感謝。

而高雄市議員、兒子陳致中也表示，今日是隔離第四天，直言「重大傷病者戰疫真的非常煎熬」，讓他更能體會醫療人員照料確診者的辛勞，文末謹向全國的醫護團隊獻上12萬分的敬意與感謝，也向媽媽喊話「加油」、願早日康復。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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