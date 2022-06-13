反槍枝遊行剛結束！肯塔基州爆槍擊 5青少年中彈1命危
美國近來槍擊事件頻傳，讓槍枝管制議題再度引發關注，11日時多地美國民眾走上街頭進行反槍枝遊行，卻隨即在當天晚上傳出肯塔基州路易斯維爾（Louisville）發生槍擊案，導致5名青年中彈，其中一人傷重搶救當中。
根據《CNN》報導，美東時間11日晚間9點（台灣時間12日上午9點）左右，路易斯維爾發生了一起槍擊案。當地警方指出，槍擊事件發生在路易斯維爾的「大四橋」（Big Four Bridge），該地原先是鐵路專用，現在被修建為水岸公園（Waterfront Park）的行人和自行車使用。
警方獲報之後趕往現場，發現有3名青少年中彈受傷，隨即將他們送醫，其中一人情況危急，搶救當中。另外2名受到輕傷的青少年，則在稍後自行前往醫院。
因為有不少民眾都會在「大四橋」散步、騎自行車，當地警方表示，「我們知道事發當下公園內有不少人，我們要求目擊者或是有查覺到異狀的人給我們打電話提供線索。」
近來美國發生多起槍擊事件，不久前才發生紐約州水牛城疑為仇恨犯罪的10死槍擊、德州尤瓦爾迪（Uvalde）21死小學槍擊和奧克拉荷馬州杜爾沙市（Tulsa）疑醫糾釀5死槍擊。11日各地發起反槍枝遊行，呼籲當局對肆虐全美的槍枝暴力拿出作為。