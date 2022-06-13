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林佳龍再提首都願景　智慧經濟、首都觀光5+5

▲有意參選台北市長的無任所大使林佳龍，今日發表首都願景12堂課的經濟與觀光5+5計畫。（資料圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲有意參選台北市長的無任所大使林佳龍，今日發表首都願景12堂課的經濟與觀光5+5計畫。（資料圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-13 10:37:14

有意參選台北市長的無任所大使林佳龍今（13）日在發表首都願景12堂課的經濟與觀光5+5計畫。林佳龍指出，運用智慧經濟與、都圈觀光的思維，聚焦「資金會生運」等5大產業升級，以及推動「主場街遊通」等觀光5部曲，讓台北作為一個被需要與被喜愛的首都。

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5大產業升級部分，包括資訊服務國際輸出、金融責任導入建設、智慧城市數位會展、敏捷生醫台北研發、物流產業低碳運輸。

林佳龍指出，台北4年內目標就是整合國際關鍵業者50強；整合金融業者促成台北金融業社會責任聯盟，導入創新金融機制於台北市住宅；納入元宇宙與NFT等科技概念，4年扶植100個會展科技團隊推動虛實整合數位雙生。

林佳龍說，爭取具利基型的再生醫學，關鍵疫苗與先進醫材等CDMO落腳北士科、南港經貿與首都圈適當區位；4年內落實市府機關單位物流車輛電動化，並專案補助外送電動機車、長照醫療、社福、中小學校車、共享運具。

首都觀光5部曲部分，包括首都觀光主流化、首都廣場亮點計畫、發展街區經濟、夜遊台北新聚點、智慧觀光首都通周遊券。

林佳龍表示，4年投入100億，推動台北首都主題旅遊、創新遊程、流域旅遊與盛會城市、新設5條新的台北觀光雙層巴士路線；規劃中正紀念堂、總統府、景福門(東門)圓環、凱達格蘭大道、台北賓館、國家圖書館、外交部所組成的區域假日成為行人徒步區的首都廣場。

林佳龍指出，善用百億觀光發展基金，搭配民間投融資等多元金融角色，結合首都圈科技新創圈，以生態系概念支持成立街區公司，活化萬華、大稻埕、東區、天母、五分埔、通化、饒河、景美、公館、寧夏等商業聚落。

林佳龍也說，基隆河、淡水河、景美溪，新店溪流域設置大規模夜間運動空間及夜間休閒活動、餐廳的場所，讓夜間的台北有新的觀光亮點及欣賞夜景的新場所。另外，同時檢視台北天際線，整合企業大樓組成台北天際線聯盟共創首都形象的塑造。

林佳龍指出，整合食、宿、遊、購、行不同組合數位套票，搭配首都圈各式主題旅遊、流域旅遊、博物館旅遊等特色行程，讓各式交通工具、旅館、觀光工廠、博物館、展覽館、觀光亮點、地方創生、國家風景區、專業城市導覽員、特色餐廳、共享觀光產值成長。

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