林佳龍再提首都願景　智慧經濟、首都觀光5+5

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林佳龍指出，台北4年內目標就是整合國際關鍵業者50強；整合金融業者促成台北金融業社會責任聯盟，導入創新金融機制於台北市住宅；納入元宇宙與NFT等科技概念，4年扶植100個會展科技團隊推動虛實整合數位雙生。
林佳龍說，爭取具利基型的再生醫學，關鍵疫苗與先進醫材等CDMO落腳北士科、南港經貿與首都圈適當區位；4年內落實市府機關單位物流車輛電動化，並專案補助外送電動機車、長照醫療、社福、中小學校車、共享運具。
首都觀光5部曲部分，包括首都觀光主流化、首都廣場亮點計畫、發展街區經濟、夜遊台北新聚點、智慧觀光首都通周遊券。
林佳龍表示，4年投入100億，推動台北首都主題旅遊、創新遊程、流域旅遊與盛會城市、新設5條新的台北觀光雙層巴士路線；規劃中正紀念堂、總統府、景福門(東門)圓環、凱達格蘭大道、台北賓館、國家圖書館、外交部所組成的區域假日成為行人徒步區的首都廣場。
林佳龍指出，善用百億觀光發展基金，搭配民間投融資等多元金融角色，結合首都圈科技新創圈，以生態系概念支持成立街區公司，活化萬華、大稻埕、東區、天母、五分埔、通化、饒河、景美、公館、寧夏等商業聚落。
林佳龍也說，基隆河、淡水河、景美溪，新店溪流域設置大規模夜間運動空間及夜間休閒活動、餐廳的場所，讓夜間的台北有新的觀光亮點及欣賞夜景的新場所。另外，同時檢視台北天際線，整合企業大樓組成台北天際線聯盟共創首都形象的塑造。
林佳龍指出，整合食、宿、遊、購、行不同組合數位套票，搭配首都圈各式主題旅遊、流域旅遊、博物館旅遊等特色行程，讓各式交通工具、旅館、觀光工廠、博物館、展覽館、觀光亮點、地方創生、國家風景區、專業城市導覽員、特色餐廳、共享觀光產值成長。