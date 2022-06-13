悼念黃文擇　霹靂財務長郭宗霖：布袋戲畢卡索只有一個

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有網友說，小時候就是看霹靂布袋戲，聽黃文擇的配音學習台語；其他網友不捨表示，「懷念一頁書和素還真的聲音了」、「黃文擇布袋戲陪伴我童年到成家」、「一個國寶級人物的存在」、「一路好走」。
與黃文擇感情要好的霹靂財務長郭宗霖接受中央社記者採訪時表示，黃文擇的離世「突然但不意外」，去年底黃文擇因為健康狀況不佳，沒有持續參與錄音，今年5月底卸下副董事長職務後就未實質參與營運，對霹靂營運無重大影響。
郭宗霖說，就表演藝術而言，黃文擇絕對是「一代大師」，他演的戲比父親黃俊雄更多，無論從藝術和經濟成就來看，都代表台灣藝文界少了一位大師。他從去年開始交班給年輕人，台灣布袋戲人才雖然不少，「但畢卡索就只有一個」。
談及黃文擇的處事態度，郭宗霖表示，黃文擇看事情永遠正向樂觀，對布袋戲創新不遺餘力，他也了解媒體市場跟以前已經不一樣，因此鼓勵現任副董事長、姪子黃亮勛發展國際市場，加入新的故事。這幾年霹靂跟日本合作奇幻武俠布袋戲「東離劍遊紀」，代表台灣布袋戲走出去，讓黃文擇覺得非常欣慰。
黃文擇是已故國寶大師黃海岱布袋戲家族第三代成員，以聲線多變配音自若，外號「八音才子」，是布袋戲配音界的第一號人物。過去霹靂布袋戲系列由黃文擇配音包辦所有角色，素還真經典台詞「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」就出自黃文擇的配音。
去年11月黃文擇向媒體分享，為了布袋戲電影「素還真」花費10個月錄音，忙碌時曾經3天3夜沒睡覺；他透露為年輕素還真配音時需要讓聲音帶點不羈與狂傲，經歷歷練後的素還真則要穩重卻帶點計謀，「兩者之間有時錄音久了會不小心走調，需要一直調整」。
去年底黃文擇曾因心肌梗塞住院開刀，健康已亮起紅燈。黃文擇的雙胞胎弟弟黃文耀也於今年2月因病離世，布袋戲界半年內折損2大國寶。（編輯：楊凱翔）1110613